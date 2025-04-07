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رئيس التحرير
ياسر بركات
رئيس التحرير
ياسر بركات
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كورة وملاعب

موعد ماتش ليفربول القادم ضد وست هام بالدوري الإنجليزي والقنوات الناقلة

ليفربول ضد وست هام
ليفربول ضد وست هام

يترقب عشاق كرة القدم حول العالم، مواجهة فريق  ليفربول ضد وست هام ، والتي تجمعهما ضمن منافسات الجولة الـ 32 من بطولة الدوري الإنجليزي للموسم الجاري 2024-2025.

يبحث فريق ليفربول عن تحقيق الفوز ضد نظيره فريق وست هام لمواصلة رحلة صدارة جدول ترتيب الدوري الانجليزي التي يحتلها برصيد 73 نقطة، بينما يحتل فريق أرسنال المركز الثاني برصيد 62 نقطة ويحتل وست هام المركز الـ 16 برصيد 35 نقطة.

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موعد مباراة ليفربول أمام وست هام

المواجهة المنتظرة لفريق ليفربول أمام نظيره فريق وست هام، التي تجمعهما ضمن منافسات الجولة الـ 32 ببطولة الدوري الإنجليزي للموسم الجاري 2024-2025، تنطلق في تمام الساعة الثالثة عصر الأحد المقبل الموافق 13 إبريل الجاري.

مشاهدة قمة ليفربول أمام وست هام 

يتم نقل مباراة فريق ليفربول ضد نظيره فريق وست هام ، عبر شاشة قنوات بي إن سبورت القطرية، الحاصلة على حقوق بث مباريات الدوري الإنجليزي الممتاز بالموسم الحالي 2024-2025، وذلك عبر قناة beIN SPORTS 1.

ليفربول ضد وست هام 

تشكيل ليفربول المتوقع ضد وست هام 

يرصد لكم موقع الموجز، تشكيل فريق ليفربول المتوقع ضد نظيره فريق وست هام والذي من المنتظر أن يشهد مشاركة الأسماء الأتية..

حراسة المرمى: أليسون بيكر.

خط الدفاع: أندرو روبرتسون – فيرجيل فان ديك – إبراهيما كوناتي – ترينت ألكسندر أرنولد.

خط الوسط: ماك اليستر – ريان جرافنبرتش – كيرتس جونز.

خط الهجوم: جاكبو– لويس دياز – محمد صلاح.

ترتيب الدوري الإنجليزي قبل مواجهة ليفربول أمام وست هام 

نرصد لكم جدول ترتيب الدوري الإنجليزي قبل مواجهة فريق ليفربول ضد نظيره وست هام ويأتي كالآتي:

1-نادي ليفربول 73 نقطة 

2- أرسنال 62 نقطة 

3- نوتينجهام فورست 57 نقطة 

4- تشيلسي 53 نقطة

5-مانشستر سيتي 52 نقطة 

6- أستون فيلا، 51 نقطة.

 7 -  نيوكاسل يونايتد 50 نقطة

8- فولهام، 48 نقطة. 

9- برايتون، 47 نقطة.

10- بورنموث، 45 نقطة. 

11- كريستال بالاس، 43 نقطة. 

12- برينتفورد، 42 نقطة. 

13- مانشستر يونايتد، 38 نقطة. 

14- توتنهام، 37 نقطة. 

15- إيفرتون، 35 نقطة. 

16- وست هام، 35 نقطة. 

17- ولفرهامبتون، 32 نقطة. 

18- إيبسويتش تاون، 20 نقطة. 

19- ليستر سيتي، 17 نقطة.

20 ساوثهامبتون 10 نقاط.

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