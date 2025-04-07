اعرف موعد مباراة الأهلي القادمة ضد الهلال السوداني في دوري الأبطال والقنوات الناقلة

يترقب عشاق القلعة الحمراء، مواجهة ساخنة تجمع فريق الأهلي ضد الهلال السوداني ، وذلك ضمن منافسات إياب ربع نهائي بطولة دوري أبطال أفريقيا 2025 ومن المنتظر أن تشهد مواجهة الأهلي والهلال صراعا شرسا بين الفريقين لحسم تذكرة الصعود لنصف نهائي البطولة.

موعد مباراة الأهلي ضد الهلال السوداني

المباراة المنتظرة لفريق الأهلي أمام خصمه فريق الهلال السوداني ضمن منافسات إياب ربع نهائي بطولة دوري أبطال أفريقيا 2024- 2025، تقام على ملعب الشيخة ولد بوضياف فى التاسعة مساء الثلاثاء المقبل الموافق 8 أبريل.

مشاهدة ماتش الأهلي ضد الهلال السوداني

يمكنك مشاهدة مباراة فريق الأهلي أمام نظيره فريق الهلال السوداني ضمن منافسات إياب ربع نهائي بطولة دوري أبطال أفريقيا 2024- 2025 مساء الثلاثاء المقبل، على الهواء مباشرة عبر قنوات beIN SPORTS.

الأهلي ضد الهلال السوداني

تشكيل الأهلي المتوقع ضد الهلال السوداني

يرصد الموجز، تشكيل فريق الأهلي المتوقع ضد نظيره فريق الهلال السوداني ويأتي كالتالي..

حراسة المرمى: محمد الشناوي

خط الدفاع: أشرف داري، رامي ربيعة ، يحيي عطية الله، محمد هاني.

خط الوسط: مروان عطية، إمام عاشور، أفشة.

خط الهجوم: أشرف بن شرقي، حسين الشحات، جراديشار.

طريق الأهلي لنهائي دوري الأبطال

يلتقي الفائز من مواجهة الأهلي والهلال السوداني ضمن منافسات ربع نهائي بطولة دوري أبطال أفريقيا 2024- 2025مع الفائز من لقاء ماميلودي صن داونز الجنوب أفريقي والترجي التونسي في نصف نهائي البطولة.

قائمة الأهلي لمواجهة الهلال السوداني

ضمت قائمة الأهلي الأسماء الأتية..

حراسة المرمى: محمد الشناوي ومصطفى شوبير وحمزة علاء.

خط الدفاع: محمد هاني وعمر كمال عبد الواحد وأكرم توفيق وأشرف داري ورامي ربيعة وياسر إبراهيم ومصطفى العش ويحيى عطية الله وكريم الدبيس.

خط الوسط: مروان عطية وأحمد رضا ومحمد مجدي أفشة وحسين الشحات وطاهر محمد طاهر وعمرو السولية وإمام عاشور وأشرف بن شرقي ومحمد عبد الله.

خط الهجوم: وسام أبوعلي وجراديشار.

جدول مباريات إياب ربع نهائي دوري أبطال أفريقيا

الهلال السوداني ضد الأهلي.

الجيش الملكي المغربي ضد بيراميدز.

أورلاندو بايرتس ضد مولودية الجزائر.

الترجي التونسي ضد صن داونز.

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