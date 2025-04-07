موعد مباراة بيراميدز ضد الجيش الملكي في إياب ربع نهائي دوري الأبطال

يترقب عشاق كرة القدم، مباراة فريق بيراميدز ضد الجيش الملكي المغربي ، وذلك ضمن منافسات إياب ربع نهائي بطولة دوري أبطال أفريقيا 2025.

موعد مباراة بيراميدز ضد الجيش الملكي المغربي

المواجهة المنتظرة التي تجمع فريق بيراميدز ضد الجيش الملكي المغربي ضمن منافسات إياب ربع نهائي بطولة دوري أبطال أفريقيا 2024 - 2025 تقام في التاسعة مساء غد الثلاثاء 8 أبريل.

مشاهدة ماتش بيراميدز ضد الجيش الملكي المغربي

يمكنك متابعة المواجهة النارية التي تجمع فريق بيراميدز ضد الجيش الملكي المغربي ضمن منافسات إياب ربع نهائي بطولة دوري أبطال أفريقيا 2024- 2025 مساء غد الثلاثاء، على الهواء مباشرة عبر قنوات beIN SPORTS.

بيراميدز ضد الجيش الملكي المغربي

تشكيل بيراميدز المتوقع ضد الجيش الملكي المغربي

يرصد الموجز، تشكيل بيراميدز ضد الجيش الملكي المغربي ويأتي كالتالي..

حراسة المرمى: أحمد الشناوي.

خط الدفاع: محمود مرعي، كريم حافظ، محمد الشيبي، أحمد سامي.

خط الوسط: بلاتي توريه، مصطفى فتحي، مهند لاشين.

خط الهجوم: فيستون ماييلي، إبراهيم عادل، رمضان صبحي.

قائمة بيراميدز ضد الجيش الملكي المغربي

ضمت قائمة بيراميدز لمواجهة الجيش الملكي المغربي كل من..

حراسة المرمى: شريف إكرامى ، أحمد الشناوى ، يوسف نادر.

خط الدفاع: على جبر، كريم حافظ، محمد الشيبى، أحمد سامى، محمود مرعى، محمد حمدى. خط الوسط: بلاتى توريه، مصطفى فتحى، مهند لاشين ، عبدالرحمن مجدى، إبراهيم عادل، أحمد توفيق، رمضان صبحى، أحمد عاطف قطة، وليد الكرتى، طارق علاء، أسامة جلال ومحمود دونجا.

خط الهجوم: يوسف أوباما، دودو الجباس، مروان حمدى، فيستون ماييلى.

طريق بيراميدز لنهائي دوري الأبطال

يلتقي الفائز من مواجهة بيراميدز ضد الجيش الملكي المغربي مع الفائز من لقاء مولودية الجزائر ضد أورلاندو بايرتس في نصف نهائي دوري أبطال أفريقيا 2024-2025.

مباريات ربع نهائي دوري أبطال أفريقيا

الأهلي ضد الهلال السوداني.

بيراميدز ضد الجيش الملكي المغربي.

مولودية الجزائر ضد أورلاندو بايرتس.

صن داونز ضد الترجي التونسي.

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