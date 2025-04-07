موعد مباراة برشلونة ضد بوروسيا دورتموند في دوري الأبطال والقنوات الناقلة

تترقب جماهير الكرة حول العالم، مواجهة نارية تجمع فريق برشلونة ضد بوروسيا دورتموند ، ضمن منافسات ذهاب ربع نهائي بطولة دوري أبطال أوروبا للموسم الجاري 2024-2025.

يسعي كلا الفريقين لتحقيق الفوز خلال تلك القمة الساخنة للاقتراب من حسم تذكرة الصعود لنصف نهائي بطولة دوري أبطال أوروبا قبل مباراة الإياب التي تجمع الفريقين على ملعب الكامب نو.

موعد مباراة برشلونة ضد دورتموند

القمة الساخنة التي تجمع فريق برشلونة ضد دورتموند ضمن منافسات ذهاب ربع نهائي دوري أبطال أوروبا، للموسم الجاري 2024-2025 وذلك على ملعب مونتجويك الأولمبي ، تنطلق في تمام الساعة العاشرة مساء بعد غد الأربعاء الموافق 9 إبريل الجاري.

القنوات الناقلة لمباراة برشلونة ضد دورتموند

يمكنك متابعة مباراة فريق برشلونة ضد نظيره فريق بوروسيا دورتموند ، عبر شاشة قنوات بي إن سبورت القطرية، الحاصلة على حقوق بث مباريات دوري أبطال أوروبا بالموسم الحالي 2024-2025، وذلك عبر قناة beIN SPORTS 1.

تشكيل برشلونة المتوقع ضد دورتموند

يرصد لكم موقع الموجز، تشكيل فريق برشلونة المتوقع ضد دورتموند والذي من المنتظر أن يشهد مشاركة الأسماء الأتية..

حراسة المرمى: تشيزني

خط الدفاع: كوندي، كوبارسي، أراوخو، بالدي

خط الوسط: فرينكي دي يونج، بيدري ، جافي

خط الهجوم: روبرت ليفاندوفسكي، لامين يامال، توريس

برشلونة ضد دورتموند

تشكيل بوروسيا دورتموند ضد برشلونة

من المتوقع أن يشهد تشكيل فريق بوروسيا دورتموند ضد برشلونة مشاركة الأسماء الأتية..

حراسة المرمى: كوبيل.

خط الدفاع: ريرسون - شلوتيربيك - أنتون - جروس.

خط الوسط: تشان - سابيتزر - أديمي.

خط الهجوم: براندت - بيير - جيراسي.

مواعيد مباريات ربع نهائي دوري الأبطال

مباريات الذهاب

الثلاثاء 8 أبريل

بايرن ميونخ × إنتر ميلان

أرسنال × ريال مدريد

الأربعاء 9 أبريل

برشلونة × بوروسيا دورتموند

باريس سان جيرمان × أستون فيلا

مباريات الإياب

الثلاثاء 15 أبريل

بوروسيا دورتموند × برشلونة

أستون فيلا × باريس سان جيرمان

الأربعاء 16 أبريل

ريال مدريد × أرسنال

إنتر ميلان × بايرن ميونخ

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