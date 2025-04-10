موعد مباراة أرسنال ضد برينتفورد في الدوري الإنجليزي والقنوات الناقلة

تترقب الجماهير الإنجليزية، مواجهة فريق أرسنال ضد برينتفورد، والتي تجمعهما ضمن منافسات الجولة الـ 32 من بطولة الدوري الإنجليزي للموسم الجاري 2024-2025.

يسعي فريق أرسنال إلي تحقيق الفوز أمام نظيره فريق برينتفورد لمطاردة ليفربول علي صدارة جدول ترتيب الدوري الانجليزي التي يحتلها الريدز برصيد 73 نقطة، بينما يحتل فريق أرسنال المركز الثاني برصيد 62 نقطة ويحتل فريق برينتفورد المركز الـ 12 برصيد 42 نقطة.

موعد مباراة أرسنال ضد برينتفورد

مباراة فريق أرسنال ضد برينتفورد، التي تجمعهما ضمن منافسات الجولة الـ 32 ببطولة الدوري الإنجليزي للموسم الجاري 2024-2025، تنطلق في تمام الساعة السادسة والنصف مساء بعد غد السبت الموافق 12 إبريل الجاري.

أرسنال ضد برينتفورد

تشكيل أرسنال ضد برينتفورد

يرصد لكم موقع الموجز، تشكيل فريق أرسنال المتوقع ضد برينتفورد والذي من المنتظر أن يشهد مشاركة الأسماء الأتية..

حراسة المرمى: ديفيد رايا.

خط الدفاع: يوريان تيمبر، ويليام ساليبا، جابرييل،لويس سكيلي.

خط الوسط: مارتن أوديجارد، توماس بارتي، ديكلان رايس.

خط الهجوم: ميكيل ميرينو، جابرييل مارتينيلي، لياندرو تروسارد.

مشاهدة ماتش أرسنال ضد برينتفورد

يمكنك متابعة مواجهة فريق أرسنال ضد برينتفورد ، عبر شاشة قنوات بي إن سبورت القطرية، الحاصلة على حقوق بث مباريات الدوري الإنجليزي الممتاز بالموسم الحالي 2024-2025، وذلك عبر قناة beIN SPORTS 1.

ترتيب الدوري الإنجليزي قبل قمةأرسنال ضد برينتفورد

نرصد لكم جدول ترتيب الدوري الإنجليزي قبل مباراة فريق أرسنال ضد برينتفورد ويأتي كالآتي:

1-نادي ليفربول 73 نقطة

2- أرسنال 62 نقطة

3- نوتينجهام فورست 57 نقطة

4- تشيلسي 53 نقطة

5-مانشستر سيتي 52 نقطة

6- أستون فيلا، 51 نقطة.

7 - نيوكاسل يونايتد 50 نقطة

8- فولهام، 48 نقطة.

9- برايتون، 47 نقطة.

10- بورنموث، 45 نقطة.

11- كريستال بالاس، 43 نقطة.

12- برينتفورد، 42 نقطة.

13- مانشستر يونايتد، 38 نقطة.

14- توتنهام، 37 نقطة.

15- إيفرتون، 35 نقطة.

16- وست هام، 35 نقطة.

17- ولفرهامبتون، 32 نقطة.

18- إيبسويتش تاون، 20 نقطة.

19- ليستر سيتي، 17 نقطة.

20 ساوثهامبتون 10 نقاط.

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