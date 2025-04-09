ترتيب هدافي دوري أبطال أوروبا بعد ثلاثية رافينها وليفاندوفسكي أمام بوروسيا دورتموند

اشتعلت المنافسة في جدول ترتيب هدافي دوري أبطال أوروبا 2024-2025، بعد ثنائية رافينها وروبرت ليفاندوفسكي، نجمي برشلونة، في شباك بوروسيا دورتموند اليوم.

والتقى فريق برشلونة الإسباني مع بوروسيا دورتموند الألماني، مساء اليوم الأربعاء، في ذهاب ربع نهائي دوري أبطال أوروبا بهذا الموسم 2024-2025.

وتقدم برشلونة على بوروسيا، بثلاثية دون رد حتى الآن، سجلها كل من، رافينها في الدقيقة 25، وروبرت ليفاندوفسكي بالدقيقتين 48، 66.

وبعد هذه الثلاثية، اشتعل الصراع بين الثنائي رافينها وليفاندوفسكي، على صدارة جدول ترتيب هدافي دوري أبطال أوروبا، الذي يستعرضه لكم موقع الموجز في التالي..

ترتيب هدافي دوري أبطال أوروبا 2024-2025

ويأتي جدول ترتيب هدافي دوري أبطال أوروبا بعد ثنائية رافينها وليفاندوفسكي اليوم على هذا النحو..

1- رافينها، برشلونة، (12 هدفًا).

2- روبرت ليفاندوفسكي، برشلونة ( 11 أهداف).

3- سيرهو جيراسي، بوروسيا دورتموند، (10 أهداف).

4- هاري كين، بايرن ميونخ، (10 أهداف).

5- إيرلينج هالاند، مانشستر سيتي، (8 أهداف).

6- فينيسيوس جونيور، ريال مدريد، (7 أهداف).

7- جوناثان ديفيد، ليل، (7 أهداف).

8- كيليان مبابي، ريال مدريد، (7 أهداف).

9- جوليان ألفاريز، أتلتيكو مدريد، (7 أهداف).

10- فانجيليس بافليديس، بنفيكا، (7 أهداف).

ترتيب هدافي دوري أبطال أوروبا 2024-2025

ليفاندوفسكي ورافينها يقودان تشكيل برشلونة أمام بوروسيا دورتموند

وقاد هذا الثنائي، تشكيل برشلونة في هذه المباراة، والذي جاء كالآتي..

في حراسة المرمى: تشيزني.

الدفاع: جول كوندي، باو كوبارسي، إينيجو مارتينيز، بالدي.

خط الوسط: فيرمين لوبيز، بيدري، فرينكي دي يونج.

خط الهجوم: روبرت ليفاندوفسكي، لامين يامال، رافينها.

اقرأ أيضًا:

أخبار الزمالك.. حازم إمام يكشف مفاجأة بشأن تجديد عقد عبدالله السعيد وزيزو

"يريد التعاقد مع لاعبي الزمالك فقط".. ميدو يهاجم الأهلي بسبب زيزو