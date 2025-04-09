دوري أبطال أوروبا.. برشلونة يتقدم على دورتموند في الشوط الأول

دوري أبطال أوروبا.. نجح فريق برشلونة، في أن يقتنص التقدم من غريمه بوروسيا دورتموند، في الشوط الأول من عمر المباراة التي تجمع بينهما مساء اليوم.

واصطدم فريق برشلونة الإسباني مع غريمه بوروسيا دورتموند الألماني، في ربع نهائي دوري أبطال أوروبا بهذا الموسم 2024-2025.

وأقيمت مباراة ذهاب ربع نهائي دوري أبطال أوروبا، بين برشلونة وبوروسيا دورتموند، مساء اليوم الأربعاء الموافق 9 إبريل الجاري.

أهداف مباراة برشلونة وبوروسيا دورتموند

وتقدم البرسا على نظيره الألماني بهدف دون رد في الشوط الأول، سجله نجمه رافينيا دياز في الدقيقة 25.

وانتهت أحداث الشوط الأول من مباراة برشلونة ضد بوروسيا دورتموند بتقدم البرسا بنتيجة 1-0.

ويستعرض لكم موقع الموجز فيما يلي، خطة وتشكيل الفريقين في هذه القمة الأوروبية المثيرة.

أهداف مباراة برشلونة وبوروسيا دورتموند في دوري أبطال أوروبا

تشكيل برشلونة أمام بوروسيا دورتموند في دوري أبطال أوروبا

وجاء تشكيل برشلونة في هذه المباراة كالتالي..

في حراسة المرمى: تشيزني.

خط الدفاع: جول كوندي، باو كوبارسي، إينيجو مارتينيز، بالدي.

خط الوسط: فيرمين لوبيز، بيدري، فرينكي دي يونج.

الهجوم: روبرت ليفاندوفسكي، لامين يامال، رافينها.

وتواجد على مقاعد البدلاء: بينيا، كوشين، أراوخو، جافي، فيران توريس، فاتي، توري، كريستينسن، باو فيكتور، إريك جارسيا، فورت، جيرارد مارتن.

تشكيل بوروسيا دورتموند أمام برشلونة

بينما جاء تشكيل بوروسيا كالآتي..

حراسة المرمى: كوبيل.

خط الدفاع: جوليان رييرسون، إيمري تشان، فالديمار أنطوان، رامي بن سبعيني.

خط الوسط: شوكويميكا، فيليكس نميشا، جوليان براندت.

الهجوم: كريم أدييمي، سيرهيو جيراسي، جيمي جيرمين.

وجلس على مقاعد بدلاء دورتموند كل من، ماير، مارسيل لورينز، كابار، سفينسون، نيككلاس زوله، كوتو، ريينا، فيتجين، أوزكان، جولين دورانفيل، ماكسيميليان بيير.

القنوات الناقلة لمباراة برشلونة وبورسيا دورتموند

وتنقل مباراة برشلونة اليوم، عبر شاشة بي إن سبورت، وهي الناقل الحصري لمباريات دوري أبطال أوروبا في الشرق الأوسط.

تردد قناة beIN SPORTS على سهيل سات

-التردد 11566. -الاستقطاب عمودي. -معدل الترميز 27500 . -معدل تصحيح الخطأ 2/3.

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