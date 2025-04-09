مشاهدة مباراة برشلونة ضد بوروسيا دورتموند في دوري أبطال أوروبا

ينتظر عشاق كرة القدم، موعد مشاهدة مباراة برشلونة ضد بوروسيا دورتموند، المرتقبة بينهما في إطار منافسات بطولة دوري أبطال أوروبا.

ويلتقي الفريق الأول لكرة القدم بنادي برشلونة الإسباني مع نظيره بوروسيا دورتموند الألماني، مساء اليوم، في مباراة ذهاب ربع نهائي دوري أبطال أوروبا بموسم 2024-2025.

مشاهدة مباراة برشلونة ضد بوروسيا دورتموند

شاهد الآن ماتش برشلونة وبوروسيا دورتموند

ومن المقرر أن تقام مباراة برشلونة ضد بورسيا دورتموند، مساء اليوم الأربعاء الموافق 9 إبريل الجاري، وتحديدًا في تمام الساعة التاسعة مساءً بتوقيت القاهرة، وعند العاشرة بتوقيت مكة المكرمة.

القنوات الناقلة لمباراة برشلونة وبوروسيا دورتموند

وتذاع أحداث هذه المواجهة اليوم، عبر شاشة بي إن سبورت، وهي الناقل الحصري لمباريات دوري أبطال أوروبا في الشرق الأوسط، ويستعرض لكم موقع الموجز، طريقة مشاهدتها في التالي..

مشاهدة مباراة برشلونة ضد بوروسيا دورتموند الآن

ويمكنكم مشاهدة مباراة برشلونة ودورتموند اليوم، من خلال تردد قنوات بي إن سبورت، الذي جاء كالآتي..

تردد قناة beIN SPORTS على سهيل سات

-التردد 11566.

-الاستقطاب عمودي.

-معدل الترميز 27500 .

-معدل تصحيح الخطأ 2/3.

تردد قناة beIN SPORTS على يوتل سات

-التردد 11054.

الاستقطاب- أفقي.

-معدل الترميز 27500.

معامل تصحيح الخطأ 2/3.

مشاهدة مباراة برشلونة وبوروسيا دورتموند

تشكيل برشلونة أمام بوروسيا دورتموند

وضم تشكيل برشلونة في هذه المباراة كل من..

في حراسة المرمى: تشيزني.

خط الدفاع: جول كوندي، باو كوبارسي، إينيجو مارتينيز، بالدي.

خط الوسط: فيرمين لوبيز، بيدري، فرينكي دي يونج.

خط الهجوم: روبرت ليفاندوفسكي، لامين يامال، رافينها.

بدلاء برشلونة أمام دورتموند

وتواجد على مقاعد البدلاء: بينيا، كوشين، أراوخو، جافي، فيران توريس، فاتي، توري، كريستينسن، باو فيكتور، إريك جارسيا، فورت، جيرارد مارتن.

تشكيل بوروسيا دورتموند أمام برشلونة في دوري أبطال أوروبا

بينما جاء تشكيل بوروسيا كالآتي..

حراسة المرمى: كوبيل.

خط الدفاع: جوليان رييرسون، إيمري تشان، فالديمار أنطوان، رامي بن سبعيني.

خط الوسط: شوكويميكا، فيليكس نميشا، جوليان براندت.

الهجوم: كريم أدييمي، سيرهيو جيراسي، جيمي جيرمين.

بدلاء بوروسيا دورتموند أمام برشلونة

وجلس على مقاعد بدلاء دورتموند كل من، ماير، مارسيل لورينز، كابار، سفينسون، نيككلاس زوله، كوتو، ريينا، فيتجين، أوزكان، جولين دورانفيل، ماكسيميليان بيير.

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