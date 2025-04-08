والد زيزو يفتح النار على حسين لبيب بسبب الأهلي.. تصريحات نارية

فتح مصطفى زيزو والد أحمد مصطفى زيزو لاعب الزمالك، النار على مجلس إدارة الأبيض، برئاسة حسين لبيب، بعد أنباء توقيع نجله مع النادي الأهلي.

وأدلى والد زيزو، بتصريحات نارية لبرنامج ستاد المحور الذي يقدمه الإعلامي خالد الغندور اليوم، ويستعرضها لكم موقع الموجز فيما يلي.

والد زيزو يهاجم إدارة الزمالك

وقال والد زيزو : «مجلس غير قادر على تحمل المسؤولية، هدفهم تسليم ابني للجماهير وعلى صفحات التواصل الاجتماعي من خلال التسريبات".

وتابع: " وأطالبهم بالخروج لمواجهتي وأنا قادر على كشف أمور ستجبرهم على الجلوس في منازلهم وعدم الخروج والذهاب مرة أخرى إلى النادي، هذا المجلس تعامل بإهانة مع إبني وطلبوا من بعض الجماهير مهاجمته وسبه، وبالعامية كده داسو على كرامته".

وأضاف مصطفى زيزو :"عرضت على حسين لبيب أكثر من مرة عروض بملايين الدولارات من الخليج، لكنه بالعامية كده خاف من غضب الجماهير وقلت له نصا زيزو شاري الزمالك خد قرار وجدد ولو مفيش فلوس وافق على العرض اللي يرضي النادي لكنه تهرب من اتخاذ أي خطوة ".

وتابع والد زيزو :"عضو في الزمالك قال انتوا عاوزينا نبيع النادي عشان نجدد لزيزو، وخرجوا بعدها وسريوا للبرامج والصحفيين والصفحات أن السبب ابني وانه طالب ١٠٠ مليون، لكننا لم نطلب ذلك كنا نبحث عن التقدير وأنا صعيدي وكرامتي أهم وقبل أي فلوس".

والد زيزو يهاجم إدارة الزمالك

والد زيزو: اللعب للأهلي مش حرام.. ونجلي لن ينتحر واسألوا شيكابالا

و علق والد أحمد مصطفى زيزو لاعب نادي الزمالك، على تجميد نجله واستبعاده من مباراة بطل جنوب أفريقيا ردا على توقيعه للنادي الأهلي في مارس الماضي ، قائلا:"عادي وبراحتهم ينزلوا يلعبوا وميدو ينزل يلعب بكره مكان ابني لأنه هو السبب في تطفيشه وحاليا هو اللي بيدير النادي مش حسين لبيب".

وواصل:"ابني مش هينتحر أو هيموت بسبب تجميده في الزمالك، ابني محتاج يريح أعصابه واسألوا شيكابالا لأن ابني طلب منه يتواصل مع مجلس الزمالك الشهور الماضية من أجل تجديد عقده".

واستكمل والد زيزو :"طالما مش عاوزين يجددوا لابني ولا عاوزين يقدروه كنجم زملكاوي وحقق بطولات مع الفريق، يطلعوا يواجهوني في الإعلام ويقولوا كده واللعب في الأهلي مش حرام وأنا مش مطلوب مني أقول أنا وقعت على عقد أو اتفاقية مع الأهلي أو أي ناد ، أنا حر لأننا انتظرنا مجلس حسين لبيب كتير ومعملش حاجة وأنا مش هبوس على ايديهم عشان يتعاملوا بشفافية في ملف تجديد ابني".

وأتم والد زيزو تصريحاته قائلًا :"مجلس الزمالك فيه شخصيات محترمة مثل هاني بيرزي وعمرو أدهم وحسين السيد لكنهم مش أصحاب القرار وتم إبعادهم عن ملف زيزو لأنهم رفضوا تسليمه للجماهير".

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