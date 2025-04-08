الأهلي يتأهل إلى نصف نهائي دوري أبطال أفريقيا على حساب الهلال السوداني

نجح الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، في حسم تأهله إلى نصف نهائي دوري أبطال أفريقيا 2024-2025، بعد تغلبه على فريق الهلال السوداني.

واصطدم فريق الأهلي مع الهلال السوداني، في دور ربع نهائي دوري أبطال أفريقيا بنسخته الحالية، حيث نجح الأحمر، في تحقيق الفوز على غريمه الأزرق في مواجهتي الذهاب والإياب.

وأقيمت مباراة الإياب بين الأهلي والهلال، مساء اليوم الثلاثاء الموافق 8 إبريل الجاري، والتي حسمها الأحمر لصالحه بنتيجة 1-0، ويستعرض لكم موقع الموجز التفاصيل فيما يلي.

أهداف مباراة الأهلي والهلال السوداني

وسجل إمام عاشور هدف فوز الأهلي على الهلال اليوم، خلال الدقيقة 80 من عمر المواجهة المثيرة التي استضافتها موريتانيا.

وكان المارد الأحمر، قد انتصر في مباراة الذهاب باستاد القاهرة، بنفس النتيجة، ليتأهل رسميًا إلى نصف نهائي دوري أبطال أفريقيا بنسختها الحالية.

أهداف مباراة الأهلي والهلال السوداني

تشكيل الأهلي أمام الهلال السوداني

وجاء تشكيل الأهلي اليوم كالآتي:

في حراسة المرمى: محمد الشناوي.

خط الدفاع: رامي ربيعة ومحمد هاني وأشرف داري ويحيى عطية الله.

الوسط: مروان عطية وإمام عاشور وأكرم توفيق.

خط الهجوم: أشرف بن شرقي ووسام أبوعلى وجراديشار.

بدلاء الأهلي أمام الهلال السوداني

وجلس على دكة بدلاء الأهلي كل من، ياسر إبراهيم وحسين الشحات وعمرو السولية وأفشة وأحمد رضا وطاهر محمد ومصطفى شوبير وكريم الدبيس ومحمد عبدالله.

بيراميدز يتأهل إلى نصف نهائي دوري أبطال أفريقيا

على الجانب الآخر، ضمن نادي بيراميدز، تأهله إلى نصف نهائي دوري أبطال أفريقيا، بعد إطاحته بفريق الجيش الملكي المغربي م دور ربع النهائي.

انتصر بيراميدز على الجيش الملكي بأربعة أهداف مقابل هدف في مباراة الذهاب، بينما فاز الفريق المغربي في لقاء الإياب اليوم بنتيجة 2-0.

وبهذا فإن بيراميدز صعد إلى نصف نهائي دوري الأبطال، بنتيجة 4-3.

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