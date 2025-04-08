كولر يعلن تشكيل الأهلي أمام الهلال في دوري أبطال أفريقيا

أعلن السويسري مارسيل كولر، المدير الفني للنادي الأهلي، عن تشكيل فريقه الذي يخوض به مواجهة الهلال السوداني اليوم، ببطولة دوري أبطال أفريقيا.

ويتواجه الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، مع نظيره الهلال السوداني، مساء اليوم الثلاثاء، ضمن منافسات إياب ربع نهائي دوري أبطال أفريقيا لموسم 2024-2025.

ومن المقرر أن تقام مباراة الأهلي ضد الهلال، في تمام الساعة التاسعة من مساء اليوم، وعند الساعة العاشرة بتوقيت مكة المكرمة والدوحة.

وشهد تشكيل الأهلي في هذه المواجهة، تواجد كل من ، وسام أبو علي، جراديشار، بجانب إمام عاشور وأشرف بن شرقي، ويستعرضه لكم موقع الموجز في التالي.

تشكيل الأهلي أمام الهلال السوداني

في حراسة المرمى: محمد الشناوي.

خط الدفاع: رامي ربيعة ومحمد هاني وأشرف داري ويحيى عطية الله.

الوسط: مروان عطية وإمام عاشور وأكرم توفيق.

خط الهجوم: أشرف بن شرقي ووسام أبوعلى وجراديشار.

بدلاء الأهلي أمام الهلال السوداني

وضمت دكة بدلاء الأهلي كل من، ياسر إبراهيم وحسين الشحات وعمرو السولية وأفشة وأحمد رضا وطاهر محمد ومصطفى شوبير وكريم الدبيس ومحمد عبدالله.

تشكيل الأهلي أمام الهلال السوداني

القنوات الناقلة لمباراة الأهلي والهلال

وتذاع مباراة الأهلي والهلال اليوم، عبر شاشة بي إن سبورت المسؤولة عن نقل مباريات دوري أبطال أفريقيا هذا الموسم 2024-2025.

تردد قناة beIN SPORTS على سهيل سات

-التردد 11566.

-الاستقطاب عمودي.

-معدل الترميز 27500 .

-معدل تصحيح الخطأ 2/3.

تردد قناة beIN SPORTS على يوتل سات

-التردد 11054.

- الاستقطاب- أفقي.

-معدل الترميز 27500.

- معامل تصحيح الخطأ 2/3.

وكان الأهـلي قد حسم مباراة الذهاب أمام الهلال في القاهرة، لصالحه بنتيجة 1-0، ويستهدف الأحمر تحقيق الفوز في لقاء الإياب، حتى يتمكن من التأهل إلى دور نصف النهائي.

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