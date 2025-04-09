برشلونة يسحق بوروسيا دورتموند برباعية في دوري أبطال أوروبا.. ريمونتادا نارية

سحق الفريق الأول لكرة القدم بنادي برشلونة الإسباني، نظيره الألماني بوروسيا دورتموند، برباعية في المباراة التي جمعتهما اليوم ببطولة دوري أبطال أوروبا.

وتلاقى فريق برشلونة مع بوروسيا دورتموند، في تمام الساعة التاسعة من مساء اليوم الأربعاء، ضمن منافسات ذهاب ربع نهائي دوري الأبطال بهذا الموسم 2024-2025.

وانتصر برشلونة على دورتموند، برباعية دون رد، في الريمونتادا النارية، التي احتضنها ملعب مونتجويك الأولمبي “معقل البرسا”.

أهداف مباراة برشلونة وبورسيا دورتموند

وسجل أهداف برشلونة اليوم كل من، رافينها (هدف)، روبرت ليفاندوفسكي (هدفين)، لامين يامال (هدف).

وانتهت المباراة بفوز البرسا الإسباني، على غريمه الألماني بنتيجة 4-0.

أهداف مباراة برشلونة وبورسيا دورتموند

ترتيب هدافي دوري أبطال أوروبا بعد رباعية برشلونة

ويستعرض لكم موقع الموجز، جدول ترتيب هدافي دوري أبطال أوروبا بعد رباعية برشلونو اليوم، الذي جاء على هذا النحو..

1- رافينها، برشلونة، (12 هدفًا).

2- روبرت ليفاندوفسكي، برشلونة ( 11 أهداف).

3- سيرهو جيراسي، بوروسيا دورتموند، (10 أهداف).

4- هاري كين، بايرن ميونخ، (10 أهداف).

5- إيرلينج هالاند، مانشستر سيتي، (8 أهداف).

6- فينيسيوس جونيور، ريال مدريد، (7 أهداف).

7- جوناثان ديفيد، ليل، (7 أهداف).

8- كيليان مبابي، ريال مدريد، (7 أهداف).

9- جوليان ألفاريز، أتلتيكو مدريد، (7 أهداف).

10- فانجيليس بافليديس، بنفيكا، (7 أهداف).

تشكيل برشلونة أمام بوروسيا دورتموند

ودخل برشلـونة هذا اللقاء بتشكيل مكون من:

حراسة المرمى: تشيزني.

خط الدفاع: جول كوندي، باو كوبارسي، إينيجو مارتينيز، بالدي.

خط الوسط: فيرمين لوبيز، بيدري، فرينكي دي يونج.

خط الهجوم: روبرت ليفاندوفسكي، لامين يامال، رافينها.

تشكيل بوروسيا دورتموند أمام برشلونة

بينما جاء تشكيل بوروسيا كالآتي..

حراسة المرمى: كوبيل.

الدفاع: جوليان رييرسون، إيمري تشان، فالديمار أنطوان، رامي بن سبعيني.

خط الوسط: شوكويميكا، فيليكس نميشا، جوليان براندت.

الهجوم: كريم أدييمي، سيرهيو جيراسي، جيمي جيرمين.

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