حقيقة استبعاد نجم الزمالك من المعسكر وتفاصيل مفاوضات الأهلي مع الونش

كشف الإعلامي خالد الغندور، عن حقيقة استبعاد حسام عبد المجيد، نجم نادي الزمالك، من معسكر الأبيض، قبل مواجهة ستيلينبوش، الحاسمة في الكونفدرالية بسبب الأهلي.

وكثر الجدل في الساعات الماضية، حول رغبة اللاعب حسام عبد المجيد، في الانتقال إلى النادي الأهلي، في الفترة القادمة.

وازدادت التكهنات أيضًا، أن مسؤولي الزمالك، قاموا باستبعاد حسام عبد المجيد من معسكر الأبيض الحالي، بسبب تلك الأنباء، ويستعرض لكم الموجز التفاصيل فيما يلي.

خالد الغندور يكشف حقيقة استبعاد حسام عبد المجيد من معسكر الزمالك قبل مواجهة ستيلينبوش

وقال الإعلامي خالد الغندور، إن مصدر بنادي الزمالك كشف حقيقة الأنباء التي تناولت استبعاد حسام عبد المجيد من معسكر مباراة الزمالك وستيلينبوش في الكونفدرالية.

وتابع الغندور خلال برنامجه ستاد المحور:"المصدر أكد أن حسام عبد المجيد يتواجد في معسكر الزمالك غداً بشكل طبيعي وانباء استبعاده إشاعات".

ومن المقرر أن تقام مباراة الزمالك ضد ستيلينبوش، في تمام الساعة التاسعة من مساء يوم الأربعاء الموافق 9 إبريل الجاري، في إياب ربع نهائي كأس الكونفدرلية الإفريقية.

خالد الغندور: مفاوضات مكثفة مع الونش للانتقال إلى الأهلي

على جانب آخر، أكد الغندور على إن الساعات الماضية شهدت تكثيف المفاوضات بين بعض المقربين من إدارة النادي الاهلي مع محمود حمدي الونش مدافع الزمالك ووكيله.

وواصل:" الأهلي فتح كلام مع الونش بعد تواصل وسيط من طرف اللاعب مع أحد المسؤولين في الأهلي في فبراير الماضي".

وأضاف:" الوسيط أكد لمسؤول الأهلي على إن اللاعب منفتح على الانتقال للأهلي وهو ما قُبل بالترحاب من جانب مسؤولي الأهلي ولكن تم تجميد الملف ولم يتخذ الأهلي أي خطوات تفاوضية مع اللاعب".

وأتم خالد الغندور تصريحاته بشأن هذا الأمر قائلًا:"خلال الساعات القليلة الماضية، في كلام على دخول الأهلي في مفاوضات كبيرة مع اللاعب ولو إدارة الزمالك لم تتحرك من الوارد ان نرى الونش بقميص الأهلي في كأس العالم للأندية".

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