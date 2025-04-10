موعد مباراة أتلتيك بيلباو ضد جلاسكو رينجرز في الدوري الأوروبي والقنوات الناقلة

يترقب عشاق كرة القدم، مواجهة فريق أتلتيك بيلباو ضد جلاسكو رينجرز ، والتي تجمع الفريقين، ضمن منافسات ذهاب دور الـ 8 من بطولة الدوري الأوروبي للموسم الجاري 2024-2025.

يبحث كل من أتلتيك بيلباو ونظيره جلاسكو رينجرز عن تحقيق الفوز في مباراة اليوم للحفاظ علي فرص التأهل للدورالتالي من البطولة، وتأهل فريق أتلتيك بيلباو إلى دورالـ 8 من الدوري الأوروبي 2024-2025، بعد فوزه على فريق روما الإيطالي بينما تأهل جلاسكو رينجرز على حساب نظيره فنربخشة التركي.

موعد قمة أتلتيك بيلباو ضد جلاسكو رينجرز

مباراة فريق أتلتيك بيلباو ضد جلاسكو رينجرز، التي تجمعهما ضمن منافسات ذهاب دور الـ 8 من بطولة الدوري الأوروبي للموسم الجاري 2024-2025، تنطلق في تمام الساعة التاسعة مساء اليوم الخميس الموافق 10 ابريل 2025.

مشاهدة قمة أتلتيك بيلباو ضد جلاسكو رينجرز

يمكنك متابعة مباراة فريق أتلتيك بيلباو ضد جلاسكو رينجرز ، ضمن منافسات ذهاب دور الـ 8 من بطولة الدوري الأوروبي للموسم الجاري 2024-2025 عبر شاشة قنوات بي إن سبورت القطرية، وذلك عبر قناة beIN SPORT 8.

أتلتيك بيلباو ضد جلاسكو رينجرز

تشكيل أتلتيك بيلباو ضد جلاسكو رينجرز

يرصد لكم موقع الموجز، تشكيل فريق أتلتيك بيلباو ضد جلاسكو رينجرز ويضم الأسماء الأتية..

حراسة المرمى: أجريزابالا.

خط الدفاع: دي ماركوس، نونيز، يوري، باريديس .

خط الوسط: جالاريتا، جوميز، كالاجير .

خط الهجوم: نيكو ويليامز، سانادي، إيناكي ويليامز.

تشكيل جلاسكو رينجرز ضد أتلتيك بيلباو

من المتوقع أن يضم تشكيل فريق جلاسكو رينجرز ضد أتلتيك بيلباو الأسماء الأتية..

حراسة المرمى: جاك بوتلاند.

خط الدفاع: جيمس ، ليون ، ساوتار ، ستيرلينج.

خط الوسط: جيفت، راسكن ، بارون.

خط الهجوم: ماكلاف ، ديوماندي، ديسيرز.

موعد مباراة الإياب بين الفريقين

من المقرر أن يقام لقاء الإياب لربع نهائي بطولة الدوري الأوروبي، بين فريقي جلاسكو رينجرز ضد أتلتيك بيلباو، مساء الخميس المقبل 17 أبريل، على ملعب أتلتيك بيلباو في إسبانيا.

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