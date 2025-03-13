موعد مباراة أتلتيك بيلباو ضد روما في الدوري الأوروبي والقنوات الناقلة

يترقب عشاق الكرة الأوروبية، مواجهة فريق أتلتيك بيلباو ضد روما والتي تجمع الفريقين، ضمن منافسات إياب دور الـ 16 من بطولة الدوري الأوروبي للموسم الجاري 2024-2025.

يبحث كلا الفريقين عن تحقيق الفوز في لقاء اليوم على استاد سان ماميس لحسم الصعود للدورالتالي من البطولة، وقد انتهت مباراة الذهاب بين الفريقين، بفوز روما بنتيجة 2-1.

وقد تأهل فريق روما إلى هذا الدور من مرحلة الملحق، بعدما تخطى عقبة فريق بورتو البرتغالي بالفوز عليه بنتيجة (4-3) في مجموع مباراتي الذهاب والإياب.

بينما تأهل فريق أتلتيك بلباو إلى الدور ثمن النهائي مباشرة، بعدما احتل المركز الثاني في جدول ترتيب مرحلة الدوري برصيد 19 نقطة.

موعد مباراة أتلتيك بيلباو ضد روما

المباراة التي تجمع فريق أتلتيك بيلباو ضد روما، ضمن منافسات إياب دور الـ 16 من بطولة الدوري الأوروبي للموسم الجاري 2024-2025، تنطلق في تمام الساعة الثامنة إلا الربع مساء اليوم الخميس الموافق 13 مارس 2025.

مشاهدة ماتش أتلتيك بيلباو ضد روما

يمكنك مشاهدة قمة فريق أتلتيك بيلباو ضد روما ، ضمن منافسات إياب دور الـ 16 من بطولة الدوري الأوروبي للموسم الجاري 2024-2025 عبر شاشة قنوات بي إن سبورت القطرية، وذلك عبر قناة beIN SPORTS 2.

أتلتيك بيلباو ضد روما

تشكيل أتلتيك بيلباو ضد روما

يرصد لكم موقع الموجز، تشكيل فريق روما ضد أتلتيك بيلباو ويضم الأسماء الأتية..

حارس المرمي: سفيلار

خط الدفاع: ديفين رينش - مانشيني - نديكا - ساليمايكيرس

خط الوسط: باريديس - كريستانتي - أنجلينو

خط الهجوم: ديبالا - بالدانزي - دوفبيك.

وقد اتبع الاتحاد الأوروبي لكرة القدم "يويفا" نظامًا جديدًا لبطولة الدوري الأوروبي هذا الموسم 2024-2025، حيث تتأهل الأندية التي تحتل المراكز الـ 8 الأولى مباشرة إلى دور الـ 16 بالبطولة ، ويخوض أصحاب المراكز من 9 إلى 24 ملحقا بنظام الذهاب والإياب تصعد منه 8 فرق إلى ثمن النهائي.

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