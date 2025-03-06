موعد مباراة روما ضد أتلتيك بيلباو في الدوري الأوروبي والقنوات الناقلة

يترقب عشاق كرة القدم، مواجهة فريق روما ضد أتلتيك بيلباو والتي تجمع الفريقين، ضمن منافسات ذهاب دور الـ 16 من بطولة الدوري الأوروبي للموسم الجاري 2024-2025.

يبحث كلا الفريقين عن تحقيق الفوز في لقاء اليوم لتعزيز فرص الصعود للدورالتالي من البطولة قبل لقاء العودة الذي يجمعهما يوم الخميس الموافق 14 مارس 2025 على ملعب أتلتيك بيلباو.

تأهل فريق روما إلى دورالـ 16 بعد تخطيه عقبة بورتو البرتغالي في الملحق، بفوزه بمجموع المباراتين (4-3)، بينما تأهل أتلتيك بيلباو مباشرة إلى هذا الدور بعد احتلاله المركزالثاني في مجموعته برصيد 19 نقطة.

موعد مواجهة روما ضد أتلتيك بيلباو

القمة التي تجمع فريق روما ضد أتلتيك بيلباو، ضمن منافسات ذهاب دور الـ 16 من بطولة الدوري الأوروبي للموسم الجاري 2024-2025، تنطلق في تمام الساعة العاشرة مساء اليوم الخميس الموافق 6 مارس 2025.

مشاهدة ماتش روما ضد أتلتيك بيلباو

يمكنك مشاهدة قمة فريق روما ضد أتلتيك بيلباو ، ضمن منافسات ذهاب دور الـ 16 من بطولة الدوري الأوروبي للموسم الجاري 2024-2025 عبر شاشة قنوات بي إن سبورت القطرية، وذلك عبر قناة beIN SPORTS 1.

روما ضد أتلتيك بيلباو

تشكيل روما ضد أتلتيك بيلباو

يرصد لكم موقع الموجز، تشكيل فريق روما ضد أتلتيك بيلباو ويضم الأسماء الأتية..

حراسة المرمى: سفيلار.

الدفاع: سيليك، هوملز، نديكا وأنجلينو.

الوسط: كوني، باريديس وساليمايكيرس.

الهجوم: بيسيلي، ديبالا وشومورودوف.

تشكيل أتليك بلباو المتوقع ضد روما

حراسة المرمى: كيبا أريزابالاجا.

خط الدفاع: جوروزابيل، باريديس، فيفيان، بيرشيش.

وسط الملعب: برادوس، جالاريتا، ديجالو.

خط الهجوم: أوناي، جوروزيتا، ويليامز.

وقد اتبع الاتحاد الأوروبي لكرة القدم "يويفا" نظامًا جديدًا لبطولة الدوري الأوروبي هذا الموسم 2024-2025، حيث تتأهل الأندية التي تحتل المراكز الـ 8 الأولى مباشرة إلى دور الـ 16 بالبطولة ، ويخوض أصحاب المراكز من 9 إلى 24 ملحقا بنظام الذهاب والإياب تصعد منه 8 فرق إلى ثمن النهائي.

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