موعد مباراة توتنهام ضد إي زد آلكمار في الدوري الأوروبي والقنوات الناقلة

يترقب عشاق كرة القدم، مواجهة فريق توتنهام ضد إي زد آلكمار، والتي تجمع الفريقين، ضمن منافسات ذهاب دور الـ 16 من بطولة الدوري الأوروبي للموسم الجاري 2024-2025.

يبحث كلا الفريقين عن تحقيق الفوز في لقاء اليوم لتعزيز فرص الصعود للدورالتالي من البطولة قبل لقاء العودة الذي يجمعهما يوم الخميس الموافق 13 مارس 2025 على ملعب فريق توتنهام.

وتأهل فريق توتنهام مباشرة إلى دور الـ16 من الدوري الأوروبي 2024-2025، بعد فوزه على فريق إيلفسبورج السويدي بنتيجة 3-0 في الجولة الأخيرة من مرحلة المجموعات.

أما ألكمار، فقد تأهّل إلى هذا الدور بعد خوضه مباريات الملحق الفاصل، أمام جالطة سراي التركي.

موعد مواجهة توتنهام ضد إي زد آلكمار

القمة التي تجمع فريق توتنهام ضد إي زد آلكمار، ضمن منافسات ذهاب دور الـ 16 من بطولة الدوري الأوروبي للموسم الجاري 2024-2025، تنطلق في تمام الساعة الثامنة إلا ربع مساء اليوم الخميس الموافق 6 مارس 2025.

مشاهدة ماتش توتنهام ضد إي زد آلكمار

يمكنك مشاهدة قمة فريق توتنهام ضد إي زد آلكمار ، ضمن منافسات ذهاب دور الـ 16 من بطولة الدوري الأوروبي للموسم الجاري 2024-2025 عبر شاشة قنوات بي إن سبورت القطرية، وذلك عبر قناة beIN SPORTS 2.

توتنهام ضد إي زد آلكمار

تشكيل توتنهام ضد إي زد آلكمار

يرصد لكم موقع الموجز، تشكيل فريق توتنهام ضد إي زد آلكمار ويضم الأسماء الأتية..

حراسة المرمى: فيكاريو.

الدفاع: بيدرو بورو، آرشي جراي، دانسو، أودوجي.

الوسط: رودريجو بينتانكور، جيمس ماديسون، بيرجفال.

الهجوم: جونسون، تيل، أودوبيرت.

وقد اتبع الاتحاد الأوروبي لكرة القدم "يويفا" نظامًا جديدًا لبطولة الدوري الأوروبي هذا الموسم 2024-2025، حيث تتأهل الأندية التي تحتل المراكز الـ 8 الأولى مباشرة إلى دور الـ 16 بالبطولة ، ويخوض أصحاب المراكز من 9 إلى 24 ملحقا بنظام الذهاب والإياب تصعد منه 8 فرق إلى ثمن النهائي.

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