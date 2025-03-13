التشكيل المتوقع لمباراة توتنهام ضد إي زد آلكمار في الدوري الأوروبي

يترقب عشاق المتعة والإثارة، قمة فريق توتنهام ضد إي زد آلكمار، والتي تجمع الفريقين، ضمن منافسات إياب دور الـ 16 من بطولة الدوري الأوروبي للموسم الجاري 2024-2025.

يبحث كل فريق عن تحقيق الفوز في لقاء اليوم الخميس لحسم الصعود للدورالتالي من البطولة وكان لقاء الذهاب الذي جمعهما يوم الخميس الماضي 6 مارس 2025 قد انتهي بفوز ألكمار بهدف نظيف.

وتأهل فريق توتنهام مباشرة إلى دور الـ16 من الدوري الأوروبي 2024-2025، بعد فوزه على فريق إيلفسبورج السويدي بنتيجة 3-0 في الجولة الأخيرة من مرحلة المجموعات، أما ألكمار، فقد تأهّل إلى هذا الدور بعد خوضه مباريات الملحق الفاصل، أمام جالطة سراي التركي.

موعد قمة توتنهام ضد إي زد آلكمار

مباراة فريق توتنهام ضد نظيره فريق إي زد آلكمار، التي تجمعهما ضمن منافسات إياب دور الـ 16 من بطولة الدوري الأوروبي للموسم الجاري 2024-2025، تنطلق في تمام الساعة العاشرة مساء اليوم الخميس الموافق 13 مارس 2025.

مشاهدة قمة توتنهام أمام إي زد آلكمار

يمكنك متابعة مباراة فريق توتنهام أمام نظيره إي زد آلكمار ، ضمن منافسات إياب دور الـ 16 من بطولة الدوري الأوروبي للموسم الجاري 2024-2025 عبر شاشة قنوات بي إن سبورت القطرية، وذلك عبر قناة beIN SPORTS 3.

توتنهام ضد إي زد آلكمار

تشكيل توتنهام أمام إي زد آلكمار

يرصد لكم موقع الموجز، تشكيل فريق توتنهام أمام نظيره إي زد آلكمار ويضم الأسماء الأتية..

حراسة المرمى: فيكاريو.

خط الدفاع: بيدرو بورو، آرشي جراي، دانسو، أودوجي.

خط الوسط: رودريجو بينتانكور، جيمس ماديسون، بيرجفال.

خط الهجوم: جونسون، تيل، أودوبيرت.

وقد اتبع الاتحاد الأوروبي لكرة القدم "يويفا" نظامًا جديدًا لبطولة الدوري الأوروبي هذا الموسم 2024-2025، حيث تتأهل الأندية التي تحتل المراكز الـ 8 الأولى مباشرة إلى دور الـ 16 بالبطولة ، ويخوض أصحاب المراكز من 9 إلى 24 ملحقا بنظام الذهاب والإياب تصعد منه 8 فرق إلى ثمن النهائي.

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