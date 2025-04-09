نجم بيراميدز يعرض نفسه على الأهلي.. الغندور يفجرها

فجر الإعلامي خالد الغندور، مفاجأة بأن المغربي محمد الشيبي، نجم بيراميدز، يرفض تجديد عقده مع بيراميدز، أملًا في الانتقال إلى النادي الأهلي في الصيف.

وأكد خالد الغندور، على إن محمد الشيبي لاعب فريق بيراميدز حتى الآن لم يجدد تعاقده مع الفريق، رغم أن الاتفاق بين النادي واللاعب على التجديد تم خلال الفترة الماضية ولكن دون توقيع.

ويستعرض لكم موقع الموجز فيما يلي، أبرز تصريحات خالد الغندور، الذي يكشف من خلالها، عن مفاجأة خاصة بصفقات الاهلي وبيراميدز.

الغندور: الشبيي يرفض التجديد لـ بيراميدز ويسعى للانتقال إلى الأهلي

وأوضح الغندور من خلال برنامجه ستاد المحور:"في الفترة الأخيرة الشيبي يماطل في التجديد وحسب ما علم "ستاد المحور" من مصادره أن اللاعب تحدث مع وكيله لبحث الانتقال إلى الأهلي والمشاركة مع الفريق في كأس العالم للأندية".

وأضاف:"الشيبي يرى أن مكانه في تشكيل الأهلي سيكون مضمون ويرى أنه يستطيع أن يثبت نفسه ويشارك بشكل أساسي مع الأحمر". واستطرد:" الشيبي يريد المشاركة في كأس العالم للأندية ويرى أنها خطوة مهمة جدًا في مسيرته".

واختتم:" بيراميدز من الممكن أن يتعاون مع الأهلي ويعير الشيبي للأحمر خلال فترة كأس العالم للأندية حال وصول عرض أو طلب من الأهلي للحصول على خدمات الظهير المغربي، ولكن إدارة بيراميدز اشترطت على الشيبي التجديد أولًا للموافقة على إعارته".

خالد الغندور يكشف موقف رباعي الأهلي من التجديد

في سياق آخر، كشف خالد الغندور، عن موقف رباعي الأهلي، محمد الشناوي، رامي ربيعة، ياسر إبراهيم، وحمزة علاء، من التجديد.

وشدد الغندور على أن النادي الأهلي أنهى اتفاقه بشكل كامل مع محمد الشناوي لتجديد عقده مع الفريق وتم نقله للفئة الأولى بجانب عقد اعلانات.

وأفاد بأن:"رامي ربيعة حتى الأن ما يطلبه بعيد جدًا عن ما يعرضه الأهلي عليه لتجديد عقده والأمور متوقفه من نصف شهر مارس وسيتم عقد جلسة جديدة معه عقب مباراة بيراميدز".

وواصل حديثه:" ياسر إبراهيم ما يطلبه ليس ببعيد عن ما يعرضه الأهلي ولكن يتم التفاوض على قيمة عقد الإعلانات خلال الفترة الأخيرة".

واختتم:" أما عن حمزة علاء فهناك انفراجة في أزمة تجديد عقده مع الأهلي واللاعب أكد للمرة الثالثة لمسؤولي الأهلي أنه تحت أمر الأهلي وينتظر عقد جلسة معه وأنه كل ما يريده الموافقة فقط على إعارته لخوض مباريات بشكل مستمر ولم يتحدث عن أي أمور لها علاقة بقيمة ما سيتقاضاه من قريب أو من بعيد".

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