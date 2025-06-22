موعد مباراة الأهلي ضد بورتو في مونديال الأندية والقنوات الناقلة

يترقب عشاق القلعة الحمراء، مباراة فريق الأهلي ضد بورتو ، التي تجمعهما ضمن منافسات بطولة كأس العالم للأندية 2025 المقامة بالولايات المتحدة الأمريكية والتي ستحدد مستقبل الفريق بالبطولة.

فريق الأهلي يسعي لتحقيق الفوز علي بورتو في الجولة الثالثة من مبارياته ضمن مجموعته التي تضم كذلك بالميراس البرازيلي وانتر ميامي الأمريكي خاصة بعد التعادل أمام انتر ميامي في الجولة الأولي و الخسارة أمام بالميراس البرازيلي بثنائية نظيفة في الجولة الثانية.

موعد مباراة الاهلي ضد بورتو

مباراة فريق الأهلي أمام نظيره فريق بورتو، التي تجمعهما ضمن منافسات دور المجموعات ببطولة كأس العالم للأندية 2025 المقامة بالولايات المتحدة الأمريكية، تنطلق فجر 24 يونيو الجاري في الساعة 8:00 مساءً بتوقيت شرق الولايات المتحدة (EDT)، الموافق الساعة 4:00 فجرا بتوقيت القاهرة.

القنوات الناقلة لمباراة الاهلي ضد بورتو

يتم نقل مباراة فريق الاهلي ضد نظيره فريق بورتو ضمن منافسات دور المجموعات ببطولة كأس العالم للأندية 2025 المقامة بالولايات المتحدة الأمريكية، على الهواء مباشرة عبر قناة MBC MASR المفتوحة والتي اتفقت على نقل مباريات النادي الأهلي في كأس العالم للأندية 2025 بالاتفاق مع دازن.

الأهلي ضد بورتو

قائمة الأهلي بمونديال الأندية

حراس المرمي: محمد الشناوي – مصطفى شوبير – محمد سيحا - مصطفى مخلوف.

خط الدفاع: ياسر إبراهيم – أشرف داري – مصطفى العش – محمد هاني – عمر كمال – أحمد رمضان - يحيى عطية الله – كريم الدبيس – أحمد نبيل "كوكا" - خالد عبد الفتاح.

خط الوسط: مروان عطية – حمدي فتحي – أليو ديانج – محمد مجدي "أفشة" – إمام عاشور – محمد بن رمضان – أحمد رضا - زيزو.

خط الهجوم: وسام أبو علي - طاهر محمد طاهر - جراديشار-تريزيجيه- أشرف بن شرقي - حسين الشحات.

التشكيل المتوقع لمواجهة الاهلي أمام بورتو

يرصد الموجز، تشكيل الاهلي المتوقع ضد نظيره فريق بورتو ويأتي كالتالي..

حراسة المرمى: محمد الشناوي

خط الدفاع: أشرف داري،كريم الدبيس، ياسر إبراهيم، محمد هاني.

خط الوسط: مروان عطية، محمد علي بن رمضان، حمدي فتحي.

خط الهجوم: وسام أبوعلي، تريزيجيه، زيزو.

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