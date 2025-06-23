وزير العمل يزف أنباء سارة لـ العمالة غير المنتظمة بالتشييد والبناء

أكد وزير العمل محمد جبران أهمية تكثيف التعاون مع اتحاد مقاولي التشييد والبناء في مجالات التدريب المهني وتطوير مهارات العاملين بقطاع البناء، بما يسهم في إعدادهم لسوق العمل داخليًا وخارجيًا وفقًا للمستويات المهارية المطلوبة.

جاء ذلك خلال زيارته، اليوم الإثنين، لمقر الاتحاد المصري لمقاولي التشييد والبناء، حيث كان في استقباله المهندس محمد سامي سعد، رئيس الاتحاد، وعدد من أعضاء مجلس الإدارة.

زيارة وزير العمل

توسيع التدريب وتطوير قاعدة بيانات العمالة

شدد الوزير بحسب بيان حصل الموجز على نسخة منه، على ضرورة التوسع في قاعدة بيانات العمالة غير المنتظمة، بما في ذلك عمال التراحيل، لتقديم المزيد من مظلات الحماية والدعم الاجتماعي، تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي.

كما أثنى على جهود الاتحاد في دعم الوزارة في ملفات التشريعات والقرارات ذات الصلة بقضايا العمل، مؤكدًا أن التعاون بين الجانبين يمثل ركيزة أساسية في تطوير هذا القطاع الاستراتيجي.

اجتماع الاتحاد المصري لمقاولي التشييد والبناء

الاتحاد يثمن التعاون مع وزارة العمل

من جانبه، عبّر المهندس محمد سامي سعد عن ترحيبه بالوزير والوفد المرافق، مؤكدًا أهمية هذه الزيارة التي تعكس جدية التشاور بين وزارة العمل والاتحاد، مثمنًا الجهود المبذولة في ملفات التدريب ودعم العمالة غير المنتظمة، كما أشار إلى أهمية إشراك جميع الأطراف في مناقشة قانون العمل الجديد الذي أقره الرئيس عبد الفتاح السيسي.

وأوضح أن قطاع التشييد والبناء يمثل عنصرًا أساسيًا في دفع عجلة التنمية، حيث يضم أكثر من 25 ألف شركة، ويعمل به نحو 6 ملايين عامل، ما يؤكد ضرورة استمرار التعاون الوثيق مع وزارة العمل لضمان تطوير بيئة العمل ودعم العمالة.

مشاركة واسعة في ملتقى السلامة بأسيوط

وفي سياق متصل رصدت وزارة العمل نشاط 10 مديريات، حيث شهدت محافظة أسيوط انطلاق ملتقى السلامة والصحة المهنية الذي نظمته مديرية العمل بالتعاون مع شركة أسمنت أسيوط "سيمكس"، برعاية وزير العمل محمد جبران، وبحضور المحافظ اللواء هشام أبو النصر. الملتقى هدف إلى تعزيز ثقافة السلامة المهنية وتأمين بيئة العمل، في إطار سعي الدولة لتحقيق التنمية المستدامة.

جهود متواصلة في جنوب سيناء

عقدت مديرية العمل بجنوب سيناء ندوة تحت عنوان "معًا من أجل بيئة عمل إنسانية" سلطت الضوء على أحكام قانون العمل رقم 14 لسنة 2025، وأكدت أهمية حماية حقوق العاملين، لا سيما النساء والأطفال، بما يعزز مناخ العدالة الاجتماعية.

تعزيز التفاوض العمالي في الدقهلية

نظمت مديرية العمل بالدقهلية ندوة عن المفاوضة الجماعية للعاملين بمعاهد شربين، في إطار التوعية بآليات التفاوض وفض النزاعات ودعم بيئة العمل المستقرة.

التوعية بمخاطر بيئة العمل في سوهاج

استهدفت ندوة بمدارس نيوفيجن الخاصة نشر ثقافة السلامة المهنية والتدريب على مكافحة الحرائق، وذلك ضمن جهود وزارة العمل لحماية الأرواح والممتلكات.

حقوق العاملين في المنيا

استعرضت ندوة بمنيا بني مزار حقوق العاملين وفق قانون العمل الجديد، كما تم التطرق إلى سبل مكافحة العنف والتحرش والإدمان داخل مواقع العمل التعليمية الخاصة.

قانون العمل الجديد في القليوبية

عقدت ندوة توعوية بشبين القناطر حول مكتسبات قانون العمل 2025، وحقوق النساء والأطفال في بيئة العمل، ضمن خطة الوزارة لنشر الوعي القانوني.

تفتيش ومتابعة في قنا

قامت مديرية العمل بقنا بحملات ميدانية شاملة وندوات لمتابعة العمالة غير المنتظمة والهجرة غير الشرعية، بما يضمن بيئة عمل آمنة وقانونية.

تشغيل النساء والأطفال في القليوبية

نُظّمت ندوة توعوية بشركة بترا للصناعات الكهربائية حول قوانين تشغيل النساء والأطفال وفق التشريعات الجديدة، لتعزيز الامتثال في بيئة العمل.

أسبوع السلامة المهنية في الجيزة

أطلقت الجيزة فعاليات أسبوع السلامة المهنية بمشاركة 100 منشأة، وناقشت الاستراتيجية الوطنية للسلامة، وشهدت توصيات مهمة لتبادل الخبرات بين الجهات.

ثقافة العمل في قطاع السياحة بشرم الشيخ

نظمت مديرية العمل بجنوب سيناء ندوة بفندق "ابروتيل بالاس" بشرم الشيخ لمناقشة قانون العمل الجديد، بحضور أكثر من 50 عاملًا، ضمن جهود الدولة لدعم الثقافة العمالية بالقطاع السياحي.

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