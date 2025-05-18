تسجيل العمالة الغير منتظمة 1500 جنيه بمناسبةعيد الأضحى.. رابط وزارة القوى العاملة

ينتظر عدد كبير من المواطنين موعد صرف منحة العمالة غير المنتظمة، تزامنا مع اقتراب عيد الاضخى المبارك 2025، وتزايدت عمليات البحث عن رابط الاستعلام الرسمي الذي أتاحته وزارة القوى العاملة عبر موقعها الإلكتروني، لمعرفة موقف المستفيدين من صرف المنحة، والتأكد من إدراج أسمائهم ضمن الكشوف المستحقة.

وتهدف منحة العمالة غير المنتظمة 2025 إلى التخفيف من الأعباء المعيشية، وتقديم يد العون للعمال في القطاعات غير الرسمية مثل الزراعة، والعمالة اليومية، والحرفيين، وغيرهم.

الفئات المستحقة لصرف منحة العمالة الغير منتظمة

تعتبر منحة العمالة غير المنتظمة 2025 إحدى المبادرات المهمة التي أطلقتها الدولة لدعم الفئات الأكثر تأثرًا بالظروف الاقتصادية، خاصة ممن لا يمتلكون دخلاً ثابتًا أو تأمينًا اجتماعيًا، ويعرض الموجز االتفاصيل الكاملة بشأن منحة العمالة غير المنتظمة 2025، والتي يتم صرفها يقيمة 1500 جنبه بمناسبة عيد الأضحى.

منحة العمالة غير المنتظمة

الاستعلام عن منحة العمالة غير المنتظمة

ويُمكن للمواطنين الاستعلام عن موقفهم من خلال الدخول على الموقع الرسمي لوزارة العمل، ثم اختيار "منحة العمالة غير المنتظمة 2025"، وإدخال الرقم القومي المكون من 14 رقمًا، لتظهر تفاصيل الاستحقاق، وموعد الصرف، أو سبب الاستبعاد في حال عدم القبول.

رابط الاستعلام عن منحة العمالة غير المنتظمة 2025

تسجيل الدخول إلى الموقع الرسمي لوزارة العمل من خلال الضغط هنـــــــــا.

اختيار أيقونة «العمالة غير المنتظمة» من القائمة الرئيسية.

الضغط على «استعلام عن حالة الطلب».

إدخال الرقم القومي في الخانة المخصصة.

الضغط على أيقونة «بحث» لمعرفة حالة الاستحقاق وموعد صرف المنحة.

خطوات التسجيل في منحة العمالة غير المنتظمة 2025

تسجيل الدخول إلى موقع وزارة العمل من خلال الضغط على الرابط هنـــــــــا.

الضغط على أيقونة «العمالة غير المنتظمة».

الضغط على خيار «تسجيل جديد» إذا لم يكن لديك حساب مسبقًا.

إدخال الرقم القومي وكافة البيانات الشخصية المطلوبة، مثل الاسم وتاريخ الميلاد ومحل الإقامة.

تحديد المهنة المسجلة في بطاقة الرقم القومي، بشرط أن تكون ضمن الفئات المستحقة المنحة.

إدخال رقم الهاتف المحمول لاستقبال إشعارات القبول أو الاستعلام عن حالة الطلب.

قم بالضغط على زر «إرسال الطلب» وانتظار المراجعة من قبل الجهات المختصة.

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