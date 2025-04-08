منحة العمالة غير المنتظمة 2025.. اعرف خطوات الحصول عليها

منحة العمالة غير المنتظمة 2025.. تعد من الفئات التي تواجه تحديات اقتصادية كبيرة في مصر، نظرًا لعدم امتلاكها وظيفة ثابتة أو ضمان اجتماعي ،ولذا، أطلقت الحكومة المصرية منحة مالية لدعم هذه الفئة من خلال وزارة العمل في إطار تحسين ظروف حياتهم الاقتصادية.

ومؤخرًا تم تجديد وتوسيع نطاق منحة العمالة غير المنتظمة 2025، لتشمل العديد من العمال غير المنتظمين في مختلف القطاعات.

منحة العمالة غير المنتظمة 2025

ويعرض لكم الموجز خطوات الحصول علي منحة العمالة غير المنتظمة 2025 .

ما هي منحة العمالة غير المنتظمة 2025؟

منحة العمالة غير المنتظمة هي دعم مالي موجه للعمال الذين يعملون في وظائف غير ثابتة أو غير رسمية، مثل العمالة اليومية في البناء أو النقل أو الباعة الجائلين وغيرهم، وتهدف الحكومة من خلال هذه المنحة إلى توفير دعم مادي يساعدهم على تلبية احتياجاتهم الأساسية خلال الأوقات الصعبة، خاصة في ظل الظروف الاقتصادية الحالية.

في عام 2025، تم زيادة قيمة المنحة إلى 1000 جنيه شهريًا، وهو ما يعكس اهتمام الحكومة بمساعدة هذه الفئة المهمشة ،وهذه الزيادة تأتي في إطار توجه الحكومة لتوفير أوجه الدعم اللازم للفئات الأكثر تضررًا من الأزمات الاقتصادية العالمية والمحلية.

شروط الحصول على منحة العمالة غير المنتظمة 2025

لكي يتمكن العامل من التقديم للحصول على منحة العمالة غير المنتظمة، يجب أن تتوفر فيه بعض الشروط الأساسية، وهي كالتالي:

يجب أن يكون المتقدم مصري الجنسية.

يجب أن تكون المهنة مدونة في بطاقة الرقم القومي.

يجب أن يكون المتقدم مسجلًا في مديرية القوى العاملة بالمحافظة.

عدم وجود نشاط تجاري: لا يجب أن يكون للمتقدم سجل تجاري أو نشاط تجاري رسمي.

الفئة العمرية: يتراوح عمر المتقدم بين 20 و60 عامًا.

خطوات التقديم للحصول على المنحة

التقديم للحصول على المنحة يتطلب بعض الخطوات البسيطة عبر الإنترنت، وهي كالتالي:

الدخول إلى موقع وزارة العمل: يمكن للمتقدمين زيارة الموقع الرسمي لوزارة القوى العاملة المصرية (https://www.manpower.gov.eg/).

التسجيل في المنحة: بعد الدخول إلى الموقع، يتم اختيار قسم "العمالة غير المنتظمة"، ثم يقوم المتقدم بتعبئة النموذج الإلكتروني بالبيانات المطلوبة مثل رقم بطاقة الرقم القومي، صورة من بطاقة التأمين الاجتماعي (إذا كانت موجودة)، وعنوان السكن.

إرسال الطلب: بعد التأكد من صحة البيانات المدخلة، يتم إرسال الطلب إلكترونيًا.

مواعيد صرف منحة العمالة غير المنتظمة 2025

تتم صرف المنحة في مناسبات محددة، حيث تقوم وزارة القوى العاملة بتوزيعها في أوقات مثل عيد الفطر، عيد الأضحى، عيد العمال، وعيد الميلاد، بالإضافة إلى المناسبات الوطنية الأخرى، ويتم صرف المنحة عبر مكاتب البريد في جميع أنحاء الجمهورية.

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