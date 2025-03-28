قائمة أسعار السلع على بطاقات التموين 2025.. أعلنت وزارة التموين والتجارة الداخلية عن تفاصيل جديدة حول أسعار السلع التموينية بـ بطاقات التموين بعد منحة شهر رمضان 2025، مستهدفة الأسر الأكثر احتياجًا ضمن خططها لدعم الفئات المتوسطة والمحدودة الدخل.

وتأتي قائمة أسعار السلع على بطاقات التموين 2025 كجزء من جهود الوزارة لسد احتياجات المواطنين الأساسية بأسعار مدعمة في ظل الظروف الاقتصادية الراهنة، وتزامنًا مع الشهر الكريم الذي يشهد طلبًا متزايدًا على السلع الغذائية.

قائمة أسعار السلع على بطاقات التموين 2025

ويعرض الموجز قائمة أسعار السلع على بطاقات التموين 2025 بعد صرف منحة رمضان.

صرف منحة رمضان 2025

قائمة أسعار السلع على بطاقات التموين 2025.. بدأت وزارة التموين رسميًا صرف منحة رمضان 2025 يوم الثلاثاء 18 مارس، لتشمل 10 ملايين أسرة مستحقة، المنحة تهدف لتخفيف العبء عن كاهل المواطنين أثناء الشهر الفضيل من خلال زيادة الدعم على بطاقات التموين.

قائمة أسعار السلع على بطاقات التموين 2025

فيما يلي قائمة أسعار السلع على بطاقات التموين 2025 التي تشملها المنحة هذه القائمة تعكس التزام الحكومة بتوفير تشكيلة من السلع الأساسية بأسعار تنافسية، لضمان تكافؤ الفرص بين جميع الفئات في الحصول على احتياجاتهم خلال شهر رمضان.

قائمة أسعار السلع على بطاقات التموين 2025

أسعار السلع التموينية

سكر معبأ (1 كجم): 30 جنيهًا

زيت خليط (800 مل): 52 جنيهًا

أرز معبأ (1 كجم): 27 جنيهًا

مكرونة (800 جم): 8.5 جنيهًا

عدس مجروش (500 جم): 21 جنيهًا

شاي ناعم (40 جم): 9 جنيهات

جبن أبيض تتراباك (80 جم): 5 جنيهات

مسحوق غسيل أوتوماتيك (800 جم): 25 جنيهًا

طحينة طعام كيس: 2.5 جنيه

تونة مفتتة (140 جم): 18 جنيهًا

منظومة بطاقات التموين

تمنح وزارة التموين المنحة من خلال منظومة بطاقات التموين، حيث يمكن للمواطنين التوجه إلى منافذ التموين المعتمدة لاستلام مقرراتهم الشهرية. يتضمن ذلك حزمة من السلع الأساسية التي تساعد الأسر في تلبية متطلباتها الضرورية. كما دعت الوزارة المواطنين إلى مراجعة بيانات البطاقات باستمرار لضمان الاستفادة من المخصصات التموينية بشكل صحيح.

تُتيح المنظومة الدعم للأسرة

لتحقيق العدالة الاجتماعية، تُتيح المنظومة الدعم للأسرة وفق عدد أفرادها، مما يسهم في تحسين جودة الحياة للأسر الأكثر احتياجًا. ولتعزيز الشفافية، حرصت الوزارة على توفير قائمة أسعار محدثة لكل السلع التموينية عبر المنافذ الإلكترونية والميدانية.

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