التموين يعلن أسعار السلع التموينية لشهر أبريل 2025 مع زيادة الدعم الرمضاني

مع اقتراب عيد الفطر 2025، يتزايد اهتمام المواطنين بمعرفة مواعيد صرف السلع التموينية لشهر أبريل، خاصةً في ظل استقرار الأسعار وتوافر السلع الأساسية بالأسواق ،وأعلنت وزارة التموين والتجارة الداخلية عن استمرار صرف المقررات التموينية في موعدها المعتاد دون تغيير حتى الآن.

ويعرض لكم الموجز أسعار السلع التموينية لشهر أبريل 2025.

موعد صرف التموين لشهر أبريل 2025

من المقرر أن يبدأ صرف المقررات التموينية لشهر أبريل 2025 رسميًا يوم الثلاثاء 1 أبريل، ويستمر طوال الشهر في جميع المنافذ التموينية المنتشرة بمختلف المحافظات.

هل يتم تبكير صرف التموين قبل عيد الفطر؟

حتى الآن، لم تصدر الوزارة أي قرارات رسمية بشأن تبكير موعد الصرف بمناسبة العيد، ولكن من المتوقع أن تعلن أي تحديثات خلال الأيام المقبلة، في حال تقرر التيسير على المواطنين.

قائمة أسعار السلع التموينية لشهر أبريل 2025

فيما يلي قائمة بأسعار بعض السلع التموينية المتاحة للمواطنين عبر البطاقات التموينية:

السكر المعبأ (1 كجم) – 12.60 جنيه

الأرز المعبأ (1 كجم) – 12.60 جنيه

الزيت التمويني (800 مللي) – 30 جنيهًا

المكرونة (400 جرام) – 6.50 جنيه

الدقيق المعبأ (1 كجم) – 18 جنيهًا

الفول المعبأ (500 جرام) – 9 جنيهات

العدس المجروش (500 جرام) – 21 جنيهًا

الصلصة (300 جرام) – 8 جنيهات

الجبنة تتراباك (250 جرام) – 14 جنيهًا

مسحوق الغسيل اليدوي (800 جرام) – 16 جنيهًا

الصابون التواليت (125 جرام) – 7.50 جنيه

مخصصات التموين لكل فرد في أبريل 2025

لم يتم تعديل المخصصات التموينية للأفراد، حيث يستمر صرف الدعم وفقًا لما يلي:

زيت طعام (800 مللي): زجاجة واحدة لكل فرد، بحد أقصى 4 زجاجات لكل بطاقة.

سكر معبأ (1 كجم): لكل فرد، بحد أقصى 6 كجم لكل بطاقة.

زيادة الدعم التمويني خلال شهر رمضان 2025

أعلنت وزارة التموين عن زيادة إضافية على بطاقات التموين تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي، تشمل:

125 جنيهًا شهريًا لبطاقة فرد واحد.

250 جنيهًا شهريًا لبطاقة فردين. يتم صرف هذه الزيادة بجانب المقررات التموينية المعتادة، لمساندة المواطنين خلال شهر رمضان.

جهود وزارة التموين لتوفير السلع قبل العيد

تواصل وزارة التموين جهودها لضمان توافر السلع الأساسية بأسعار مناسبة خلال شهر رمضان وحتى عيد الفطر، مع فرض رقابة صارمة على الأسواق لمنع أي استغلال للأسعار.

هل هناك اختلاف في الأسعار مقارنة بشهر مارس 2025؟

تشير البيانات إلى استقرار أسعار السلع التموينية في أبريل مقارنة بشهر مارس، حيث لم يتم الإعلان عن أي زيادات جديدة حتى الآن.

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