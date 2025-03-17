موعد صرف منحة عيد الفطر المبارك 2025.. اعرف الشروط

صرف منحة عيد الفطر.. تواصل وزارة العمل المصرية استعداداتها لصرف منحة عيد الفطر المبارك للعمالة غير المنتظمة، وذلك تزامنًا مع اقتراب موعد العيد، هذه المنحة تأتي كدعم حكومي لمساعدة الفئات المتضررة من تداعيات غلاء الأسعار وتحسين مستوى معيشتهم.

ومن المتوقع أن تبدأ الوزارة في صرف منحة عيد الفطر المبارك خلال الأيام القليلة القادمة، قبل حلول أول أيام العيد، وينشر لكم موقع "الموجز" خلال السطور التالية كافة التفاصيل.

زيادة قيمة منحة عيد الفطر المبارك لعام 2025

أعلنت وزارة العمل عن زيادة قيمة منحة عيد الفطر المبارك 2025، حيث تم رفع المبلغ من 1000 جنيه إلى 1500 جنيه. هذه الزيادة تأتي في إطار جهود الحكومة المستمرة لتخفيف العبء الاقتصادي عن المواطنين، خصوصًا الفئات الأكثر احتياجًا، في وقت تتزايد فيه الضغوط الاقتصادية.

شروط الحصول على منحة عيد الفطر

حددت وزارة العمل عددًا من الشروط التي يجب توافرها لكي يتمكن العامل من الاستفادة من المنحة:

1. أن يكون العامل مصري الجنسية.

2. أن يكون مقيمًا داخل مصر.

3. أن يكون من العمالة غير المنتظمة.

4. أن يكون مسجلًا في مديرية القوى العاملة.

5. أن تكون حرفته مدونة في بطاقة الرقم القومي.

6. ألا يكون من المستفيدين من برامج الحماية الاجتماعية.

7. ألا يمتلك سجلًا تجاريًا.

8. ألا يكون من أصحاب رؤوس الأموال التجارية أو ملاك رؤوس ماشية للتجارة.

9. ألا يمتلك حيازة زراعية تتجاوز فدانًا واحدًا.

منحة عيد الفطر



الفئات المستحقة للمنحة عيد الفطر المبارك 2025

تشمل المنحة العديد من الفئات المستحقة التي تعمل في قطاعات مختلفة، منها:

1. عمال التراحيل.

2. الباعة الجائلين.

3. منادي السيارات.

4. موزعو الصحف.

5. ماسحو الأحذية.

6. الحرفيون من كافة المجالات.

7. ملاك العقارات المبنية الذين يقل دخلهم السنوي عن الحد الأدنى لأجر الاشتراك التأميني.

8. خدم المنازل.

9. محفظو القرآن الكريم وقراؤه.

10. العاملون في الكنيسة.

11. ورثة أصحاب الأعمال في المنشآت الفردية.

12. العاملون المؤقتون في الأعمال الزراعية.

13. حائزو الأراضي الزراعية التي تقل مساحتها عن فدان.

منحة عيد الفطر هي جزء من المبادرات الحكومية التي تهدف إلى دعم العمالة غير المنتظمة وتحسين أوضاعها المالية في ظل التحديات الاقتصادية.

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