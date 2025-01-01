خطة القضاء علي فساد المحليات في 2025.. التنمية المحلية تكشف التفاصيل

تعد مشكلة فساد المحليات صداع مستمر في رأس الحكومات المتعاقبة، وتقوم وزارة التنمية المحلية ببذل جهود كبيرة للتصدي له بكل صورة وأشكاله، كما تقدم كل الدعم المطلوب لقطاع التفتيش والرقابة والمتابعة وتقويم الأداء للقيام بالمهام المكلف بها لمكافحة فساد المحليات والقضاء عليه، خاصة بعد منح بعض العاملين بالقطاع صفة مأموري الضبط القضائي.

وينشر “الموجز” خلال التقرير التالي خطة وزارة التنمية المحلية في 2025 للقضاء علي فساد المحليات، وكذلك أبرز الجهود التي بذلتها وزارة التنمية المحلية ممثلة في لقطاع التفتيش والرقابة والمتابعة وتقويم الأداء لمحاربة فساد المحليات في 2024.

خطة التنمية المحلية في 2025 للقضاء علي فساد المحليات

كشفت الدكتورة منال عوض، وزيرة التنمية المحلية، عن خطة الوزارة في 2025 للقضاء علي فساد المحليات، حيث أوضحت أن أهم مستهدفات تقويم الأداء والمتابعة والتفتيش خلال عام 2025 للتفتيش المفاجئ والمخطط على بعض الوحدات المحلية بمحافظات الجمهورية، هو مرور القطاع على عدد 24 محافظة خلال عام 2025، بالإضافة إلى ما يستجد من تكليفات دورية، حيث سيتم المرور المخطط والمفاجئ ومتابعة شكاوي المواطنين لتحقيق رضاهم، والقضاد علي فساد المحليات بصورة نهائية.

وزيرة التنمية المحلية

دور قطاع في وزارة التنمية المحلية لـ التصدي لـ فساد المحليات

وقالت وزيرة التنمية المحلية إن قطاع التفتيش يقوم بدور كبير جدا للتصدي لـ فساد المحليات، حيث يقوم بالفحص والمتابعة والتفتيش لعدد من الملفات الحيوية ومن بينها تنفيذ مشروعات الخطة الاستثمارية في التوقيتات الزمنية المحددة لها وبالمواصفات القياسية وبالجودة المطلوبة و متابعة عمل الإدارات الهندسية والمسئولة عن إصدار تراخيص البناء وتحرير مخالفات البناء المخالف والتعديات على أملاك الدولة ورصد مخالفات البناء علي الرقعة الزراعية وخارج الحيز العــمراني.

جهود قطاع التفتيش في محارية فساد المحليات

ولفتت إلى أنه في ضوء محاربة فساد المحليات والتصدي له، قام القطاع بعدد (1519) حملة تفتيش (مخطط /مفاجئ) على عدد (27) محافظة هي (القاهرة، الجيزة، القليوبية، الشرقية، مطروح، الدقهلية، الغربية، المنيا، بني سويف، سوهاج، الفيوم، البحيرة، كفر الشيخ، السويس، بورسعيد) حيث تم التفتيش على بعض الأحياء والوحدات المحلية خلال عام 2024 ، وذلك بهدف القضاد علي فساد المحليات.

وأشارت وزيرة التنمية المحلية إلى أن الجهود التي قام بها قطاع التفتيش والرقابة خلال عام 2024 للتصدي لـ فساد المحليات أسـفرت عن إحـالة عدد (1913) إحالة للنيابات المخـتصة والشئون القانونية، منهاعدد (453) إحالة للنيابة العامة ، وعدد(1047) إحالة للنيابة الادارية ، وعدد (407) إحالة للشئون القانونية.

وأوضحت أن القطاع قام فحص شكاوى المواطنين بالمحافظات وعددها (400) شكوى لتشمل (التعديات على أملاك الدولة والأراضي الزراعية – تراخيص البناء – الاشغالات – مخالفات عامة – مخالفات مالية – مرافق – بيئية – مخالفات إدارية).

أبرز الملفات التي فحصها قطاع التفتيش لمحاربة فساد المحليات

وتابعت وزيرة التنمية المحلية أن القطاع قام بفحص شكاوى المواطنين ومتابعة ترشيد استهلاك الكهرباء ومتابعة بعض التكليفات الرئاسية وتوجيهات رئيس مجلس الوزراء في العديد من الملفات المهمة وكذا متابعة تطبيق قانون المحال العامة رقم (154) لسنة 2019 ومعوقاته داخل محافظات الجمهورية للوقف على ما تم إنجازه من طلبات وما يشمله التصالح على تغيير النشاط .

وقالت إن قطاع التفتيش قام بمتابعة ملف التصالح على مخالفات البناء ومدي قيام رئاسة الوحدات المحلية باتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين وإصدار قرارات الإزالة والتنسيق مع الجهات المعنية لإجراء الدراسات المطلوبة لتنفيذ تلك القرارات وفرض هيبة الدولة والحفاظ علي الرقعة الزراعية وتنميتها ومتابعة منظومة النظافة والحملات الميكانيكية وحصر المعدات والمركبات لبيان مدي جاهزيتها للعمل وكذا المعطل منها والإجراءات التي اتخذت حيال صيانتها ورفع كفاءتها ومنظومة صرف واستهلاك الوقود و التفتيش المالي والإداري وتقييم أداء العاملين بالوحدات المحلية والوقوف على مدي كفاءتهم في العمل وتأهيلهم لشغل المناصب القيادية.

قطاع التفتيش يتابع طلبات الإحاطة من أعضاء مجلس النواب

وأضافت أن القطاع قام بالرد على طلبات الإحاطة من أعضاء مجلس النواب ومتابعة تنفيذ بعض التكليفات العاجلة المتمثلة في التوجيهات الرئاسية وتكليفات رئيس مجلس الوزراء وتنفيذ ملاحظات الجهات والأجهزة الرقابية ، وفحــص كــافة طلــبات الإحــاطة المــقــدمة من أعــضــاء مجلس النواب لوزير التنمية المحلية والتي بلغت عدد ( 49) طلب وتم إزالة أسبابها بالتنسيق مع المحافظات المعنية خلال عام 2024 وتم متابعة الملف بحضور جلسات مجلس النواب وفحص بعض طلبات الإحاطة بمحافظات " كفر الشيخ ، بني سويف ، الجيزة ، البحيرة ، القاهرة ، المنيا ، الدقهلية " .

وتابعت أن القطاع قام كذلك بالمرور المفاجئ علي بعض الأحياء والمراكز بمحافظتى القاهرة والجيزة.

وزيرة التنمية المحلية

واستطردت وزيرة التنمية المحلية أن القطاع قام بفحص شكوى أولياء أمور مدرسة السادات للتربية الفكرية والكائنة بنطاق حي الخليفة لتضررهم من احتراق كابل الكهرباء الرئيسي ، وتم حل المشكلة بالتعاون مع الجهات المعنية والمحافظة ، كما تم مساعدة أحد المواطنين لتضرره من قيام حي شرق مدينة نصر بمصادرة الثلاجات وتكسير الاستندات وكذا رفع الكشك الخاص به علي الرغم من وجود رخصة أشغال طريق.

اقرأ أيضًا:

بالاسماء.. وزيرة التنمية المحلية تقوم بحركة محلية كبرى لتعزيز الأداء والخدمات

بعد إعادة تشكيلها.. تعرف علي اختصاصات وحدة حقوق الإنسان بالتنمية المحلية