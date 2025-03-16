شروط استخراج الكارت الموحد بديل بطاقة التموين لصرف السلع التموينية

أطلقت الحكومة المصرية الكارت الموحد 2025، لصرف السلع التموينية والخبز المدعم، ويأتي ذلك ضمن خطة الدولة للتحول الرقمي، والتي تهدف إلى تحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين وتيسير إجراءات الحصول عليها ، يعرض الموجز خطوات استخراج الكارت الموحد لصرف السلع التموينية.

الكارت الموحد بطاقة ذكية متعددة الاستخدامات، تتيح للمواطنين صرف السلع التموينية والخبز المدعم، بالإضافة إلى الاستفادة من خدمات حكومية أخرى، مثل التأمين الصحي الشامل والمدفوعات الإلكترونية، ويهدف هذا الكارت إلى دمج العديد من الخدمات الحكومية في بطاقة واحدة.

خطوات استخراج الكارت الموحد

وأوضحت الهيئة في تقرير منشور عبر صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، أن خطوات استخراج الكارت هي الآتي:

1- فتح حساب شخصي في الهيئة القومية للبريد لكل مواطن مستفيد.

2- تسجيل بيانات بطاقة الرقم القومي ورقم الهاتف المحمول المسجل باسم المواطن لدى إحدى شركات المحمول.

3- تجهيز الكارت ببصمة ذكية لضمان وصول الخدمات كاملة إلى مستحقيها فقط.

4- إرسال رسالة نصية للمواطنين لإبلاغهم بموعد ومكان استلام الكارت.

استخراج الكارت الموحد لصرف السلع التموينية

كيفية استلام الكارت الموحد

تصل رسالة نصية إلى رب الأسرة على هاتفه المحمول، تحتوي على موقع الاستلام والتوقيت المحدد لاستلام الكارت.

يجب على رب الأسرة التوجه مع زوجته وأبنائه الأكبر من 16 عامًا لاستلام الكارت الذي يحتوي على خدمات التموين والخبز لكل أفراد الأسرة.

الباقي من أفراد الأسرة يستلمون الكروت الخاصة بهم التي تحتوي على خدمات التأمين الصحي الشامل والخدمات المصرفية.

كيفية استخدام الكارت الموحد لصرف السلع التموينية

وعند استلام الكارت الموحد وتفعيله، يمكن للمواطنين استخدامه في المنافذ التموينية والمخابز بنفس طريقة استخدام بطاقة التموين التقليدية، وبمجرد تقديم الكارت، يستطيع المواطن صرف مقرراته التموينية بسهولة.

مميزات الكارت الموحد

- الخدمات الصحية عبر التأمين الصحي الشامل.

- يتيح الكارت الموحد لكافة المواطنين الحصول على الخدمات الحكومية المتنوعة من خلال كارت واحد.

- مدفوعات إلكترونية لخدمات حكومية أخرى.

- صرف السلع التموينية والخبز المدعوم

اذا تعرض الكارت الموحد للتلف

وفي حال فقدان الكارت أو تعرضه للتلف، يمكن للمواطن الإبلاغ عن الواقعة من خلال الاتصال بالخط الساخن لمنصة مصر الرقمية على الرقم 15999، ويمكن طلب إصدار بدل فاقد أو تالف عبر المنصة الإلكترونية مقابل رسوم طباعة قدرها 300 جنيه.

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