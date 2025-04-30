عاجل.. العمل تحدد موعد صرف منحة عيد العمال 2025 بالزياة 1500 جنيه

منحة عيد العمال 2025.. أعلن وزير العمل، السيد محمد جبران، اليوم الأربعاء، اعتماد مبلغ 297 مليونًا و445 ألفًا و500 جنيه، لصرف منحة عيد العمال 2025 لصالح العمالة غير المنتظمة المسجلة بقاعدة بيانات وزارة العمل، وذلك بواقع 1500 جنيه لكل عامل، جاء ذلك خلال بيان حصل الموجز على نسخة منه.

صرف منحة عيد العمال لـ العمالة غير المنتظمة

وأوضحت الوزارة أن منحة عيد العمال 2025 تمثل أول منحة للعمالة غير منتظمة بزيادة قيمتها من 1000 إلى 1500 جنيه، تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، ضمن الحزمة الاجتماعية الجديدة التي تستهدف دعم الفئات الأولى بالرعاية.

محمد جبران وزير العمل

صرف دعم استثنائي لـ العمالة غير المنتظمة لحالات الحوادث

كما اعتمد الوزير مبلغ مليون و500 ألف جنيه من بند مواجهة الحوادث، لتعويض 12 عاملًا (7 حالات وفاة، و5 إصابات) من محافظات: قنا، أسيوط، بورسعيد، الشرقية، القليوبية، وأسوان، بحيث يحصل كل أسرة متوفٍ على 200 ألف جنيه، وكل مصاب على 20 ألف جنيه.

موعد صرف منحة عيد العمال 2025

أكدت وزير العمل أن موعد صرف منحة عيد العمال 2025 لـ العمالة غير المنتظمة بالزيادة، سوف يبدأ صرفها مع بداية الأسبوع المقبل، منوهًا إلى أن العمالة غير المنتظمة تستفيد من 6 منح سنوية تصرف في المناسبات الرسمية والدينية، من الحساب المركزي لحمايتهم ورعايتهم، وأن الرعاية مستمرة بتكليفات مباشرة من القيادة السياسية.

العمالة غير المنتظمة

إنجازات الوزارة في ملف العمالة غير المنتظمة

من يوليو 2024 حتى أبريل 2025، حققت الوزارة عددًا من الإنجازات المهمة في ملف العمالة غير المنتظمة، من أبرزها رفع قيمة المنح السنوية من 500 جنيه إلى 1500 جنيه لكل مناسبة، إضافة إلى البدء في حصر عمال التراحيل تمهيدًا لشمولهم بالرعاية وتوفير أماكن انتظار لائقة لهم في الميادين العامة.

العمالة غير المنتظمة

وخلال نفس الفترة، تم صرف 686 مليونًا و295 ألفًا و500 جنيه كقيمة إجمالية للمنح الدورية التي استفاد منها 185 ألفًا و304 من العمالة غير المنتظمة، إلى جانب صرف 7 ملايين و714 ألف جنيه في صورة خدمات اجتماعية وصحية استفاد منها 3 آلاف عامل. كما تم صرف 13 مليونًا و171 ألف جنيه كتعويضات حوادث لحالات الوفاة والإصابة، والتي بلغت 279 حالة.

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