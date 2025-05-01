صرف 1500 جنية للعمالة عير المنتظمة بمناسبة عيد العمال 2025

بدأ اليوم صرف منحة العمال غير المنتظمة والتي قيمتها ١٥٠٠ جنيه لكل عامل ، بمناسبة عيد العمال، وتعد هذه المنحة واحدة من 6 منح سنوية تقدمها الوزارة للعمالة المسجلة لديها، بهدف دعمهم في المناسبات المختلفة، ويرصد الموجز التفاصيل الكاملة بشأن منحة عيد العمال للعمالة غير المنتظمة.

297 مليون جنيه منحة عيد العمال

اعتمد محمد جبران وزير العمل، مبلغ 297 مليونًا، و445 ألفًا، و500 جنيه، منحة عيد العمال، وذلك لصالح العمالة غير المنتظمة المُسجلة لدى قاعدة بيانات “الوزارة”، وذلك بواقع 1500 جنيه لكل عامل، على أن يتم الصرف مع بداية الأسبوع المُقبل.

منحة العمالة غير المنتظمة

رابط منحة العمالة غير المنتظمة

أعلنت وزارة القوى العاملة عن إطلاق رابط رسمي للتسجيل في منحة العمالة غير المنتظمة لعام 2025، ضمن الجهود الحكومية المستمرة لدعم الفئات الأشد احتياجًا، خاصةً العاملين في القطاعات اليومية، أمثال الحرفيين والمزارعين، الذين لا يملكون دخلا ثابتًا أو نظام تأمينات اجتماعية.

رابط التقديم على منحة العمالة الغير منتظمة

وحددت وزارة القوى العاملة الرابط من هـــــــــنـــــــــــا.

طريقة التسجيل في منحة العمالة غير المنتظمة

الدخول على الموقع الرسمي لوزارة العمل، من هنا .

اختيار “التسجيل في منحة العمالة غير المنتظمة 2025”.

إدخال البيانات المطلوبة والتي تشمل:

رقم بطاقة الهوية الوطنية.

صورة من بطاقة التأمين الاجتماعي (إن وجدت).

مستند يثبت الحالة المهنية للعامل.

وثيقة تثبت عنوان السكن.

فواتير حديثة للمرافق (غاز، كهرباء، مياه).

الضغط على “إرسال الطلب”.

زيادة منحة العمالة غير المنتظمة 2025

وكشف الوزير جبران أن العمالة غير المنتظمة المُسجلة لدى "الوزارة" تحصل على 6 منح سنوية في المناسبات والأعياد الرسمية، من الحساب المركزي لحماية ورعاية العمالة غير المنتظمة، وأن صرف منحة عيد العمال هذا العام "مايو 2025" ، ستكون بقيمة 1500 جنيه لكل عامل -لأول مرة- بعد الزيادة الجديدة ،من 1000إلى 1500 جنيه، بتوجيهات من الرئيس عبدالفتاح السيسي، ضمن الحزمة الإجتماعية الجديدة، موضحًا أن الدعم والحماية والرعاية مُستمرة تنفيذًا لتكليفات الرئيس.

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