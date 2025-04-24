عاجل.. صرف 4 ملايين جنيه دعمًا لـ العمالة غير المنتظمة.. إليك التفاصيل

العمالة غير المنتظمة.. صرفت وزارة العمل، دفعة جديدة من الدعم الصحي والاجتماعي لـ العمالة غير المنتظمة خلال أبريل 2025، وذلك في إطار جهود الدولة المستمرة لتوفير حياة كريمة وحماية اجتماعية للعاملين بالقطاعات غير الرسمية، أعلن ذلك محمد جبران وزير العمل محمد جبران اليوم الخميس.

وبحسب بيان حصل الموجز على نسخة منه، أوضحت وزارة العمل أن إجمالي الدفعة الجديدة لـ العمالة غير المنتظمة، بلغ نحو 3 ملايين و96 ألفًا و916 جنيهًا، استفاد منها 1837 عاملاً مسجلًا بقاعدة بيانات الوزارة.

دعم العمالة غير المنتظمة في أبريل 2025

دعم العمالة غير المنتظمة

أوضح وزير العمل أن دعم العمالة غير المنتظمة شمل نحو 2.8 مليون جنيه مخصصة للرعاية الاجتماعية، استفاد منها 916 عاملاً، 273.2 ألف جنيه للرعاية الصحية، استفاد منها 957 عاملاً.

وأكد الوزير أن هذه الخطوة تأتي تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، في إطار دعم الدولة المتواصل للفئات الأكثر احتياجًا، وتوسيع مظلة الحماية الاجتماعية لتشمل جميع العاملين غير المؤمن عليهم.

العمالة غير المنتظمة

إطلاق مراكز تكنولوجية متنقلة

في سياق آخر، أعلنت وزارتا العمل والتخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي عن الاستعداد لإطلاق مجموعة من الخدمات الرقمية والمميكنة التابعة لوزارة العمل، من خلال، سيارات مراكز تكنولوجية متنقلة، منافذ ثابتة مجهزة، التعاون مع الشركة المصرية للاتصالات (WE).

وتشمل الخدمات الجديدة بالمراكز التكنولوجية المتنقلة، استخراج شهادة القيد "كعب العمل"، إصدار شهادة قياس مستوى المهارة، إصدار تصريح مزاولة الحرفة.

وجاء الإعلان بعد تفقد وزير العمل للبث التجريبي لهذه الخدمات من أمام مقر الوزارة بالعاصمة الإدارية الجديدة.

التحول الرقمي في الخدمات الحكومية

أكدت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط، أن هذه الخطوة تعكس حرص الدولة على تقديم خدمات حكومية ميسرة، بجودة عالية، وتقليل التكدس، مشيرة إلى أن المشروع يندرج ضمن رؤية مصر 2030 للتحول الرقمي.

وأوضحت أن السيارات المتنقلة تم تصميمها وتنفيذها بأيادٍ مصرية من خلال شركات وطنية، وهي مجهزة بالكامل بوسائل اتصال مؤمنة وأنظمة دفع إلكتروني لتقديم الخدمة في أسرع وقت ممكن، مع توفير 253 سيارة خدمة متنقلة حتى الآن، بالإضافة إلى 44 سيارة جديدة قيد التخصيص لجهات أخرى.

من جهته، أكد وزير العمل محمد جبران أن إطلاق الخدمات المميكنة يُمثل نقلة نوعية في أداء الوزارة، تنفيذًا لتوجيهات الرئيس السيسي بتوفير خدمات حكومية لائقة وكريمة لجميع المواطنين، مشددًا على استمرار العمل لتوفير باقي الخدمات إلكترونيًا خلال الفترة المقبلة.

وأوضح المهندس أحمد مصطفى، مستشار وزير العمل، أن الإدارة المركزية لنظم المعلومات تواصل العمل على تنفيذ هذه المنظومة الرقمية بالتنسيق مع جميع الجهات، لتوفير خدمات أسهل وأسرع وأكثر كفاءة.

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