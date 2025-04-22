فرص عمل في قبرص بـ 1500 يورو شهريًا.. إليك رابط التقديم والشروط

فرص عمل في قبرص.. تقدم وزارة العمل 6 فرص عمل مميزة في شركة Multimarine Services Ltd القبرصية، وذلك بمهنة فني لحام في عدة تخصصات تقنية مطلوبة، وذلك بحسب ما أعلنه اليوم محمد جبران وزير العمل

فرص عمل بالخارج

وبحسب بيان حصل الموجز على نسخة منه، أوضح وزير العمل أن هذه الفرص تأتي ضمن جهود الوزارة لتوفير فرص عمل لائقة بالخارج، ضمن آليات التعاون الدولي بين مصر ودول الاتحاد الأوروبي في مجال العمالة الفنية.

وزير العمل

التخصصات المطلوبة في فرص العمل بقبرص

وفقًا لبيان وزارة العمل، فإن الوظائف تتطلب فنيين لحام محترفين في المجالات التالية:لحام ألواح وأنابيب الفولاذ الكربوني واستخدام تقنيات GTAW أو مزيج من طرق اللحام SMAW / FSAW / GMAW واللحام بقوس الغاز واللحام بالقوس الكهربائي واللحام بالقوس المعدني للفولاذ واللحام بالقوس الكهربائي المحمي.

شروط التقدم لـ فرص عمل في قبرص

ويشترط توافر خبرة لا تقل عن 5 سنوات في مجالات اللحام، ويفضّل الحاصلون على مؤهلات أو شهادات معتمدة في اللحام، مع إجادة اللغة الإنجليزية.

وزارة العمل

تفاصيل الراتب والمزايا الوظيفية في فرص عمل في قبرص

قالت هبة أحمد، مدير عام الإدارة العامة للتشغيل، إن الوظائف تشمل راتب شهري قدره 1500 يورو، مع ساعات عمل تبلغ 38 ساعة أسبوعيًا، موزعة على 5 أيام، بالإضافة إلى ساعات إضافية مدفوعة الأجر.

الشركة توفر المواصلات من وإلى موقع العمل مجانًا

إمكانية توفير السكن والوجبات بمقابل رمزي ثابت

تذاكر طيران مجانية ذهابًا وإيابًا إلى مصر

مدة العقد سنتان قابلة للتجديد لعامين آخرين

طريقة التقديم في فرص عمل بقبرص

يُفتح باب التقديم لهذه الوظائف بداية من اليوم الثلاثاء 22 أبريل 2025 ولمدة 3 أيام فقط.

ويجب تقديم السيرة الذاتية والمستندات باللغة الإنجليزية من خلال الرابط التالي:

https://egyres.manpower.gov.eg/Request_CY/index

وزير العمل يشارك في مؤتمر العمل العربي بالقاهرة

وفي سياق متصل، يشارك وزير العمل محمد جبران بصفته رئيس مجلس إدارة منظمة العمل العربية في فعاليات الدورة 51 لمؤتمر العمل العربي، المنعقد في القاهرة تحت رعاية الرئيس عبدالفتاح السيسي.

ويترأس الوزير الوفد المصري الثلاثي الذي يضم ممثلين عن الحكومة وأصحاب الأعمال والعمال، إلى جانب 387 مشاركًا من وزراء ومسؤولي العمل في الدول العربية، وممثلي المنظمات الدولية والعربية ذات العلاقة.

ويناقش المؤتمر القضايا الحيوية المرتبطة بسوق العمل، وتحقيق التنمية المستدامة، وسبل تعزيز التعاون بين الدول العربية في مجالات التدريب والتشغيل وتحسين بيئة العمل.

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