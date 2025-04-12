العمل تبدأ اختبارات "النقاشين" للإلتحاق بـ فرص عمل في الإمارات.. اعرف التفاصيل

فرص عمل في الإمارات.. أكدت وزارة العمل اليوم، السبت، بدء اختبارات العمال المصريين المُرشحين لـ فرص عمل في الإمارات للعمل بشركة مقاولات، وذلك على مهنة "النقاشة"، وذلك وفق بيان حصل الموجز على نسخة منه.

وتأتي هذه الخطوة ضمن سلسلة من الإجراءات التي تسعى الوزارة من خلالها لتوفير فرص عمل جديدة للمصريين في الخارج، بما يعزز فرص العمل ويحسن مستوى الدخل للمواطنين.

تفاصيل اختبارات فرص عمل في الإمارات بشركة مقاولات

حسب البيان الصادر عن وزارة العمل ، فإن هذه الاختبارات قد تمت بحضور ممثل عن "الشركة الإماراتية"، حيث قام هؤلاء العمال المصريين الذين تم ترشيحهم بإجراء الاختبارات الخاصة بالمهنة، والتي كانت قد تم الإعلان عنها في وقت سابق من قبل الوزارة.

وذكرت العمل أن هذه الاختبارات تعتبر دليلاً على مصداقية الفرص التي تم الإعلان عنها، وهو ما أكدته تصريحات وزير العمل محمد جبران.

اختبارات النقاشة

فرص عمل في الإمارات بقطاع المقاولات

وقد أعلن الوزير محمد جبران في وقت سابق عن فتح باب التقديم على 185 فرصة عمل جديدة في مهن مختلفة ضمن قطاع المقاولات، من بينها مهنة "النقاشة"، وذلك للعمل في شركة "الشاطئ الغربي للمقاولات العامة" في الإمارات.

وتشمل هذه الفرص مهنًا أخرى متنوعة ضمن قطاع البناء والتشييد، وهي فرصة هامة للعمال المصريين الذين يبحثون عن عمل في الخارج.

شروط التقديم والمزايا المقدمة

يشترط التقديم لهذه الوظائف أن يتراوح عمر المتقدمين بين 25 و40 عامًا، حيث يتم تحديد الراتب الشهري حسب الخبرة، ويبدأ من 2000 درهم إماراتي. أما المزايا التي سيتمتع بها العاملون في هذه الوظائف فتشمل توفير الإقامة، المواصلات، التأمين الصحي، بالإضافة إلى ساعات العمل الإضافية. ويُذكر أن عقد العمل سيكون لمدة سنتين.

التنسيق بين وزارة العمل والمكاتب العمالية بالخارج

وفي إطار هذا الإعلان، أكد وزير العمل على أن هذه الفرص الجديدة تم توفيرها بفضل التنسيق بين الإدارة المركزية للعلاقات الدولية ومكاتب التمثيل العمالي بالخارج، وكذلك الإدارة العامة للتشغيل.

وتأتي هذه المبادرة ضمن استراتيجية الوزارة لدعم العمال المصريين في الخارج، وضمان حصولهم على فرص عمل مهنية تضمن لهم حياة أفضل.

اختبارات فرص عمل

دور مكتب التمثيل العمالي بالإمارات

من جانبها، أوضحت هبة أحمد، مدير عام الإدارة العامة للتشغيل، أن هذه الفرص تم توفيرها بجهود مكتب التمثيل العمالي بالإمارات، والذي يرأسه المستشار منال عبدالعزيز عثمان.

وأضافت أن المكتب يعمل على توفير فرص العمل للمصريين في عدة مهن مختلفة في مجال البناء والتشييد، من خلال التعاون مع شركات المقاولات الكبرى في الإمارات.

تعتبر هذه المبادرة من وزارة العمل خطوة هامة نحو تحسين وضع العمال المصريين في الخارج، وتوفير فرص عمل جديدة تتماشى مع احتياجات سوق العمل في دولة الإمارات، وهو ما يعزز التعاون بين الحكومتين المصرية والإماراتية في مجال توفير فرص العمل.

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