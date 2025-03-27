رابط التقديم على فرص عمل مشروع محطة الضبعة النووية.. سجل الآن

فرص عمل مشروع محطة الضبعة النووية.. أعلن محمد جبران، وزير العمل، اليوم الخميس، توفير 15 فرصة عمل جديدة للشباب المصري في عدد من التخصصات ضمن مشروع محطة الضبعة النووية، وذلك من خلال شركة كونسيرن تيتان -2 بمحافظة مطروح.

ويستعرض موقع “ الموجز” التفاصيل حيث أوضح وزير العمل أن التقديم متاح لمدة خمسة أيام في فرص عمل مشروع محطة الضبعة النووية بدءًا من اليوم، وتشمل فرصة العمل المتاحة:

فرص عمل مشروع محطة الضبعة النووية

كبير أخصائي دعم أعمال البناء والتركيب عدد 5 فرص

عامل مخازن متخصص في ميكنة المخازن عدد 5 فرص

أخصائي أول دعم البناء والتركيب عدد 5 فرص

لينك فرص عمل مشروع محطة الضبعة النووية

يمكن للراغبين في التقديم لوظيفة مشروع محطة الضبعة النووية إرسال السيرة الذاتية والمستندات المطلوبة عبر البريد الإلكتروني التالي [email protected].

شروط فرص عمل مشروع محطة الضبعة النووية

تتمثل الشروط في فرص عمل مشروع محطة الضبعة النووية كبير أخصائي دعم أعمال البناء والتركيب يشترط إجادة اللغة الإنجليزية والروسية، وإتقان استخدام الكمبيوتر، وخبرة لا تقل عن أربع سنوات في المجال.

عامل مخازن متخصص في ميكنة المخازن يشترط إجادة استخدام الكمبيوتر.

أخصائي أول دعم البناء والتركيب: يشترط إجادة اللغة الإنجليزية بمستوى B1 على الأقل، وإتقان استخدام الكمبيوتر، وخبرة لا تقل عن ثلاث سنوات في المجال.

فرص عمل مشروع محطة الضبعة النووية

مزايا فرص عمل مشروع محطة الضبعة النووية

توفر الشركة ل للموظفين ثلاث وجبات يوميًا، وإقامة، ووسيلة انتقال من وإلى موقع العمل، كما يحصل العاملون على إجازة يومي الجمعة والسبت.

وأكدت هبة أحمد، مدير عام التشغيل بوزارة العمل، أن هذه الفرص تأتي في إطار جهود الوزارة لدعم الشباب المصري وتوفير فرص عمل في المشروعات القومية الكبرى.

وظائف قيادية شاغرة 2025

أعلنت وزارة العمل عن توافر عدد من الوظائف القيادية للعام 2025، والتي تشمل:

وكيل دائم لوزارة العمل

مدير مديرية العمل بالقاهرة

وعدد من المحافظات

وكلاء مديريات العمل في عدد من المحافظات

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