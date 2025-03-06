فرص عمل بالمدارس المصرية اليابانية.. التقديم مفتوح حتى 11 مارس

أعلنت وحدة المدارس المصرية اليابانية عن آخر موعد للتقديم على وظائف التدريس والإدارة، والمقرر أن يكون يوم الثلاثاء الموافق 11 مارس، وذلك ضمن المرحلة الأولى من التوظيف للعام الدراسي الجديد.

الوظائف المتاحة

يقدم موقع الموجز تفاصيل الوظائف الشاغرة التي تشمل مجموعة واسعة من التخصصات، من بينها:

الوظائف الإدارية: مدير مدرسة، وكيل مدرسة.

التخصصات التربوية: معلم رياض أطفال (لغة عربية ولغة إنجليزية)، معلم تربية بدنية، معلم تربية فنية، معلم تربية موسيقية، معلم لغة فرنسية (إعدادي).

التخصصات الأكاديمية: معلم لغة عربية، معلم لغة إنجليزية، معلم رياضيات (Math)، معلم علوم (Science)، معلم دراسات اجتماعية، معلم تكنولوجيا المعلومات (ICT).

الوظائف الداعمة: أخصائي اجتماعي، أخصائي نفسي، معلم غرفة مصادر (لذوي الاحتياجات الخاصة)، أمين مكتبة، أمين معمل، فني إشراف طلابي، IT-Help Desk.

وأكدت الوحدة أنه سيتم التعاقد مع بعض المقبولين بدءًا من الفصل الدراسي الثاني للعام 2024/2025.

شروط التقديم حسب التخصصات

تختلف الشروط وفقًا لطبيعة كل وظيفة، ومن أبرز المتطلبات:

معلمو اللغات والمواد العلمية: يشترط أن يكون المتقدم من خريجي التخصص المطلوب، مع خبرة لا تقل عن سنتين، وإجادة استخدام الحاسب الآلي، بالإضافة إلى الحصول على شهادات في مهارات اللغة الإنجليزية للمؤهلين للتدريس بالإنجليزية.

الوظائف الإدارية: يجب توفر خبرة مثبتة في الإدارة المدرسية، إلى جانب إجادة اللغة الإنجليزية واستخدام تطبيقات الحاسب الآلي في العمل.

معلمو رياض الأطفال: يشترط أن يكون المتقدم من خريجي كليات التربية (رياض أطفال أو طفولة مبكرة)، وألا يزيد السن عن 35 عامًا في أكتوبر 2025، مع خبرة لا تقل عن عامين في التدريس بمدارس لغات أو دولية.

التخصصات الفنية والرياضية: يجب أن يكون المتقدم من خريجي الكليات المتخصصة، مع خبرة لا تقل عن سنتين في نفس المجال.

المستندات المطلوبة للتقديم

لضمان قبول طلب التقديم، يجب تجهيز المستندات التالية:

صحيفة الحالة الجنائية موجهة لشركة "إيميرالد للتطوير التعليمي".

بيان خبرة يوضح الجهات التي عمل بها المتقدم سابقًا.

أصل أو صورة طبق الأصل من الشهادات العلمية وشهادات الخبرة.

وأوضحت الوحدة أن كل متقدم يمتلك فرصة واحدة فقط للتسجيل، ويجب إدخال البيانات بشكل دقيق، حيث سيتم استبعاد أي طلب يحتوي على معلومات مغلوطة لضمان مبدأ تكافؤ الفرص.

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