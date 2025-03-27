توجيهات عاجلة بشأن تطوير الساحل الشمالي الغربي من غرب رأس الحكمة لشرق مطروح

تطوير الساحل الشمالي الغربي.. عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اجتماعًا اليوم لمتابعة مستجدات تطوير الساحل الشمالي الغربي، وذلك بحضور المهندس شريف الشربيني، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، واللواء خالد شعيب، محافظ مطروح، إلى جانب عدد من المسؤولين والخبراء المعنيين بالمشروع.

ويستعرض موقع "الموجز" التفاصيل بشأن تطوير الساحل الشمالي الغربي حيث أكد رئيس مجلس الوزراء أن تطوير المنطقة يأتي ضمن استراتيجية الدولة لتعزيز أهميتها الاقتصادية، وتحويلها إلى وجهة عالمية في المجالات السياحية والسكنية واللوجستية وغيرها، بما يعظم من قيمتها المضافة للاقتصاد الوطني.

رئيس الوزراء

مخطط تطوير الساحل الشمالي الغربي

وخلال الاجتماع، استعرض المهندس أحمد عبد العظيم المخطط الاستراتيجي لـ تطوير الساحل الشمالي الغربي خاصة في منطقة غرب رأس الحكمة، مشيرًا إلى أن الرؤية التنموية للمنطقة تعتمد على موقعها الجغرافي المميز.

وأكد عبد العظيم خلال اجتماع رئيس مجلس الوزراء منطقة غرب رأس الحكمة تعد إحدى أهم المدن الساحلية العملاقة على البحر المتوسط، ونقطة جذب رئيسية للمشروعات الاستثمارية العالمية. كما أنها بوابة مصر الشمالية الغربية التي تربط بين إفريقيا وآسيا وأوروبا، مما يعزز مكانتها كمركز محوري في تطوير الواجهة البحرية للدولة.

مميزات منطقة رأس الحكمة

وأوضح أيضًا لـ رئيس مجلس الوزراء أن المنطقة تتمتع بشبكة نقل متكاملة تشمل الطرق السريعة، والقطار السريع، والمطارات، وميناء رأس الحكمة المقترح، مما يدعم بشكل كبير الرؤية التنموية للإقليم.

كما أشار إلى أن عملية تطوير الساحل الشمالي الغربي تأخذ في الاعتبار العناصر البيئية والاجتماعية الفريدة للمنطقة، حيث يستهدف المخطط الحفاظ على التوازن البيئي، واستغلال الموارد الطبيعية بشكل مستدام لتعزيز السياحة البيئية، بالإضافة إلى التوسع في الزراعة والصناعات اللوجستية، مما يساهم في دعم الاقتصاد الوطني.

وفي هذا السياق، استعرض مدير المكتب الاستشاري عددًا من التجارب الدولية المشابهة، موضحًا الاستراتيجيات العمرانية المتبعة في تطوير المدن الساحلية حول العالم. وأبرز أهمية تبني ممارسات مستدامة تضمن التكيف مع البيئة الطبيعية، وتعزز من التنوع الاقتصادي والخدمي، من خلال إنشاء بنية تحتية قوية تدعم النمو المستقبلي.

تطوير مناطق سياحية وسكنية

وتناول "عبد العظيم" الرؤية المقترحة للمشروع، والتي تقوم على تنمية المنطقة بشكل متناغم مع طبيعتها الجغرافية، بدلًا من اتباع أسلوب التنمية المركزية التقليدية، موضحًا أن المخطط العام يشمل تطوير مناطق سياحية وسكنية وزراعية وصناعية ولوجستية، إلى جانب توفير بنية تحتية متكاملة تشمل شبكة طرق حديثة، ومساحات مفتوحة، وبحيرات طبيعية، ما يحقق تجربة عمرانية متكاملة ومتنوعة.

وفي ختام الاجتماع، وجه رئيس مجلس الوزراء بتحديد الخطوات التنفيذية المقبلة، لضمان تنفيذ المشروع وفق رؤية الدولة التنموية، وتحقيق أقصى استفادة من المقومات الطبيعية والاقتصادية لمنطقة الساحل الشمالي الغربي.

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