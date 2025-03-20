رئيس الوزارء يتابع مشروعات التعليم العالي والموقف المالي منها

عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء اجتماعًا اليوم لمتابعة الموقف المالي لمشروعات التعليم العالي التي تنفذها الهيئة الهندسية للقوات المسلحة، بحضور الدكتور محمد أيمن عاشور، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، والدكتور عصام الكردي، رئيس هيئة دعم وتطوير الجامعات، والدكتور ماهر مصباح، أمين عام مجلس الجامعات الأهلية، والدكتور محمد الشرقاوي، مساعد الوزير للسياسات الاقتصادية والتمويل.

ويستعرض موقع "الموجز" التفاصيل بشأن الموقف المالي لمشروعات التعليم العالي التي نفذتها الهيئة الهندسية للقوات المسلحة.

رئيس الوزاراء

أبرز مشروعات وزارة التعليم العالي

قال المستشار محمد الحمصاني، المتحدث الرسمي باسم رئاسة مجلس الوزراء، إن الاجتماع تناول الموقف المالي لأبرز مشروعات وزارة التعليم العالي والبحث العلمي التي تنفذها الهيئة الهندسية للقوات المسلحة، بما يشمل إنشاء الجامعات الأهلية والتكنولوجية، وتطوير المراكز والمعاهد البحثية، بالإضافة إلى رفع كفاءة وتأهيل البنية التحتية لعدد من الجامعات.

مشروع المعهد القومي للأورام

وناقش الاجتماع الرؤية المستقبلية لمؤسسات ومشروعات التعليم العالي، بهدف تعظيم الاستفادة من الإمكانيات المتاحة، وتحسين جودة الخدمات التعليمية والبحثية المقدمة حيث تطرق إلى الموقف التنفيذي لمشروع المعهد القومي للأورام الجديد بالشيخ زايد "مستشفى 500500".

رئيس الوزاراء

واستعراض نسب الإنجاز في المرحلتين الأولى والثانية، إلى جانب الإجراءات المتخذة لضمان استكمال المشروع وفق الجدول الزمني المحدد حيث يعد ذلك ضمن مشروعات التعليم العالي.

تطوير منظومة التعليم العالي

يأتي هذا الاجتماع في إطار حرص الحكومة على دعم وتطوير منظومة التعليم العالي والبحث العلمي، بما يواكب التقدم العلمي والتكنولوجي، ويسهم في رفع كفاءة المؤسسات التعليمية والبحثية في مصر، لضمان تحقيق أعلى مستويات الجودة في العملية التعليمية.

الشمروعات التنفيذية للجامعات الحكومية

جامعة أسيوط: 736 مليون جنيه

جامعة عين شمس: 1.786 مليار جنيه

جامعة المنصورة: 837 مليون جنيه

جامعة الوادي الجديد: 1.064 مليار جنيه

جامعة الأقصر: 332 مليون جنيه

جامعة جنوب الوادي: 958 مليون جنيه

جامعة كفر الشيخ: 2.2 مليار جنيه

جامعة بنها: 1.9 مليار جنيه

جامعة طنطا: 2.097 مليار جنيه

جامعة بني سويف: 736 مليون جنيه

جامعة قناة السويس: 357 مليون جنيه

جامعة دمنهور: 9.351 مليار جنيه

جامعة مطروح: 1.2 مليار جنيه

جامعة دمياط: 1.71 مليار جنيه

جامعة المنوفية: 872 مليون جنيه

جامعة السادات: 2.78 مليار جنيه

جامعة الفيوم: 362 مليون جنيه

جامعة الزقازيق: 1.148 مليار جنيه

جامعة العريش: 1.12 مليار جنيه

جامعة أسوان: 2.23 مليار جنيه

جامعة سوهاج: 1.2 مليار جنيه

جامعة بورسعيد: (لم تذكر التكلفة)

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