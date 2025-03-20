تفاصيل منحة وزارة التضامن الاجتماعي 3000 جنيه.. للأسر الأكثر احتياجًا

منحة وزارة التضامن الاجتماعي.. في إطار الجهود المستمرة من الحكومة المصرية لتعزيز الحماية الاجتماعية والتخفيف عن الأسر الأكثر احتياجًا، أعلنت الدكتورة مايا مرسي، وزيرة التضامن الاجتماعي، عن صرف منحة استثنائية بمناسبة شهر رمضان 2025.

وتستفيد منها الأسر المستفيدة من برنامج "تكافل وكرامة"، حيث ستُصرف منحة وزارة التضامن الاجتماعي بقيمة 3000 جنيه لكل أسرة، وينشر لكم موقع "الموجز" خلال السطور التالية تفاصيل صرف منحة وزارة التضامن الاجتماعي في رمضان 2025.

آلية صرف منحة وزارة التضامن الاجتماعي في رمضان

وكانت أكدت الدكتورة مايا مرسي، في تصريحات لها خلال جلسة مجلس الشيوخ في 17 مارس 2025، أن المنحة الاستثنائية ستكون مستقلة عن المعاشات الشهرية، وقد تم بالفعل صرف معاشات "تكافل وكرامة" لشهر مارس 2025، دون احتساب هذه المنحة، ومن المتوقع صرف المنحة قبل نهاية شهر رمضان، عبر المنافذ المعتادة مثل مكاتب البريد وبطاقات "ميزة" الخاصة بالمستفيدين.

تعزيز الحماية الاجتماعية للأسر الأكثر احتياجًا

تعد هذه المنحة جزءًا من سلسلة الإجراءات الحكومية التي تهدف إلى تعزيز مظلة الحماية الاجتماعية، إذ شهد برنامج تكافل وكرامة زيادات تدريجية في قيمة الدعم المقدم للأسر المستفيدة، حيث ارتفعت قيمة المعاشات من 450 جنيهًا إلى 900 جنيه شهريًا، مع تحديد حد أدنى للدعم بقيمة 500 جنيه، والحد الأقصى الذي قد يصل إلى أكثر من 3000 جنيه وفقًا لعدد أفراد الأسرة وحالتهم الاجتماعية.

كما أشارت وزيرة التضامن الاجتماعي إلى أن مصر أصبحت من الدول الرائدة في مجال الدعم النقدي المشروط في المنطقة العربية، متفوقة على العديد من الدول الأخرى، ويعكس هذا النجاح بناء نظام قوي وفعّال لتحقيق العدالة الاجتماعية وتحسين جودة حياة المواطنين.

ميزانية منحة تكافل وكرامة في رمضان 2025

من جانبه، صرح أحمد كجوك، وزير المالية، أن الحكومة خصصت 1.5 مليار جنيه لدعم منحة تكافل وكرامة الاستثنائية، كما أعلن عن زيادة قيمة الدعم النقدي بنسبة 25٪ بدءًا من إبريل 2025، بتكلفة إجمالية تبلغ نحو 13 مليار جنيه حتى يونيو 2026.

طرق صرف منحة وزارة التضامن الاجتماعي

أكدت وزارة التضامن الاجتماعي أن المنحة الاستثنائية سيتم صرفها عبر المنافذ المعتمدة مثل مكاتب البريد وبطاقات "ميزة". ودعت الوزارة المستفيدين إلى متابعة الإعلانات الرسمية والتواصل مع الجهات المختصة في حالة وجود أي استفسارات.

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