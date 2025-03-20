نوة الشمس الكبيرة.. الإسكندرية تشهد أمطارًا متوسطة مع انخفاض في درجات الحرارة

نوة الشمس الكبيرة.. تعرضت محافظة الإسكندرية صباح اليوم لأمطار خفيفة إلى متوسطة، مع انخفاض ملحوظ في درجات الحرارة، إلا أن هذا لم يؤثر على حركة المشاة أو السيارات في شوارع المدينة.

كما استمرت جميع الأنشطة البحرية بشكل طبيعي، دون حدوث أي اضطرابات، وينشر لكم موقع "الموجز" تفاصيل نوة الشمس الكبيرة في الإسكندرية.



نوة الشمس الكبيرة

على الرغم من الأمطار، استمرت حركة الملاحة في ميناء الإسكندرية بسلاسة، حيث تم تداول الحاويات وشحن وتفريغ البضائع بشكل منتظم، كما تم مغادرة ووصول السفن المختلفة، مع رسوها على الأرصفة من دون أي تأخير أو مشاكل تذكر.

رفع حالة الطوارئ وتكثيف الجهود المحلية

في ظل الظروف الجوية السائدة، قرر محافظ الإسكندرية، أحمد خالد، رفع حالة الطوارئ في جميع الأجهزة الخدمية والمرافق، وأكد على ضرورة تواجد رؤساء الأحياء بشكل ميداني للتعامل مع تجمعات المياه في الأماكن الساخنة، كما أوضح أن غرفة العمليات منعقدة على مدار 24 ساعة لاستقبال أي بلاغات أو شكاوى من المواطنين.

مواجهة تجمعات مياه الأمطار في الشوارع

انتشرت سيارات كسح المياه ومعدات شركة الصرف الصحي في مختلف المناطق، خاصة في الأماكن التي تشهد تجمعات مياه الأمطار، من أجل تسريع عمليات التصريف وتسهيل حركة المرور، كانت هذه الإجراءات تهدف لضمان عدم تأثير الأمطار على الحياة اليومية للمواطنين.

رفع درجة الاستعداد في الميناء تزامنا مع نوة الشمس الكبيرة

من جانبه، وجه رئيس هيئة ميناء الإسكندرية، اللواء بحري أحمد حواش، إدارة الخدمات البحرية ومركز عمليات الميناء برفع درجة الاستعداد، تم التأكيد على أهمية تلقي أي إشارات استغاثة من السفن والبواخر، لضمان سرعة التدخل وحماية الممتلكات والأرواح، فضلًا عن الحفاظ على سلامة الملاحة البحرية.

تكثيف الخدمات المرورية لتحسين انسيابية الحركة

كما قامت مديرية أمن الإسكندرية بتعزيز الخدمات المرورية تزامنا مع نوة الشمس الكبيرة في مختلف شوارع المدينة، بهدف تحقيق انسيابية الحركة وتفادي أي تكدس أو ازدحام للسيارات بسبب الأمطار.

الإسكندرية تحت تأثير نوه الشمس الكبيرة

تجدر الإشارة إلى أن الإسكندرية تشهد في الوقت الحالي نوة "أنواء الشمس الكبيرة"، التي تستمر لمدة يومين، ويصاحبها رياح شرقية. هذه النوة تسببت في بعض التغيرات المناخية، لكن الإجراءات الاحترازية التي تم اتخاذها ساعدت في الحفاظ على سير الحياة بشكل طبيعي.

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