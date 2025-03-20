حالة الطقس اليوم الخميس والظواهر الجوية المتوقعة ودرجات الحرارة

حالة الطقس اليوم الخميس.. أعلن الدكتور محمود القياتي، عضو المركز الإعلامي بهيئة الأرصاد الجوية، عن تفاصيل حالة الطقس خلال الأيام المقبلة واليوم الخميس، ولافتا إلى أن البلاد سوف تشهد بداية انخفاض في درجات الحرارة وذلك بدءًا من اليوم، وهذا ما يرصده لكم موقع الموجز فيما يلي.

درجات الحرارة والظواهر الجوية المتوقعة اليوم

حالة الطقس والظواهر الجوية المتوقعة اليوم الخميس والفترة المقبلة

وفي مداخلة هاتفية مع برنامج "حضرة المواطن" المذاع على قناة الحدث، قد أظهر القياتي أن درجات الحرارة سوف تنخفض بشكل تدريجي اليوم الخميس، حيث تصل درجة الحرارة العظمى في القاهرة الكبرى إلى 24 درجة مئوية في فترة الظهيرة.

وأكد على أن هذا الانخفاض ناتج عن تأثير كتل هوائية شمالية باردة وذلك يعتبر مع وجود منخفض جوي في طبقات الجو العليا.

وتابع القياتي أن بعض المناطق في شمال البلاد سوف تشهد ظهور سحب طفيفة ومعتدلة، مما سوف يتسبب في حجب أشعة الشمس، كما لفت إلى أن هناك فرصًا لسقوط أمطار بسيطة يمكن أن تتراوح بين المعتدلة في بعض الأماكن.

وأظهر أن الرياح سوف تكون نشطة، حيث سوف تصل سرعتها إلى 70 كم/ الساعة، مما سوف يؤدي ذلك إلى ارتفاع أمواج البحر المتوسط كي تصل إلى ما بين 4 و 4.5 متر، وشدد على أن هذا الاضطراب في البحر سوف يستمر لمدة 48 ساعة.

وشدد القياتي على أن درجات الحرارة سوف تواصل الانخفاض في نهاية الأسبوع، حيث من المتوقع أيضاً أن تصل العظمى في القاهرة إلى 20 درجة مئوية، مع انخفاض ملحوظ في درجات الحرارة ليلاً، كي تصل إلى 11 درجة مئوية في القاهرة و 8 درجات في شمال الصعيد.

نصائح من هيئة الأرصاد الجوية للمواطنين

وقد نصح القياتي المواطنين بارتداء ملابس شتوية ثقيلة بهدف مواجهة الطقس البارد، كما دعا الصيادين أيضاً إلى تعليق أعمالهم خلال الـ48 ساعة القادمة وذلك بسبب اضطراب حالة البحر.

حالة الطقس في القاهرة اليوم

- حالة الطقس في القاهرة الكبرى والوجه البحري، العظمى 22 درجة والصغرى 11.

حالة الطقس في الإسكندرية اليوم

- حالة الطقس في السواحل الشمالية، العظمى 18 والصغرى 12.

درجات الحرارة في محافظات مصر

- حالة الطقس في شمال الصعيد، العظمى 22 والصغرى 9.

- حالة الطقس في جنوب الصعيد، العظمى 28 والصغرى 12.

حالة الطقس اليوم الخميس في محافظات مصر

اقرأ أيضاً:

حالة الطقس والظواهر الجوية المتوقعة وتغير درجات الحرارة الساعات القادمة واليوم الإثنين

حالة الطقس اليوم الإثنين 17 رمضان 2025 ودرجات الحرارة المتوقعة| تفاصيل