حالة الطقس اليوم.. توقعات حالة الطقس تشير إلى استمرار ارتفاع درجات الحرارة اليوم الإثنين 17 رمضان 2025، الموافق 17 رمضان، حيث يسود حالة الطقس اليوم حار نهارًا على أغلب المناطق في مصر، بينما يتحول الطقس إلى مائل للبرودة في ساعات الليل والصباح الباكر.

وينشر لكم موقع "الموجز" تفاصيل حالة الطقس اليوم الإثنين 17 رمضان 2025 ودرجات الحرارة المتوقعة.

تفاصيل حالة الطقس اليوم 17 رمضان 2025

يتوقع خبراء الأرصاد الجوية أن يكون الطقس اليوم حارًا في معظم المناطق خلال ساعات النهار، مع انخفاض ملحوظ في درجات الحرارة ليلًا، كما يُتوقع أن تتأثر بعض المناطق بشبورة مائية صباحية، خاصة على الطرق الزراعية والسريعة، مما قد يؤثر على الرؤية الأفقية في بعض الأماكن.

حالة الطقس اليوم في القاهرة

في القاهرة الكبرى، يُتوقع أن يسود الطقس الحار، مع درجة حرارة عظمى تصل إلى 34 درجة مئوية، والصغرى تبلغ 19 درجة مئوية، كما يُتوقع أن يشهد صباح اليوم بعض الشبورة المائية الخفيفة على الطرق القريبة من العاصمة.

حالة الطقس اليوم في الإسكندرية

أما في مدينة الإسكندرية، فالتوقعات تشير إلى طقس معتدل نسبيًا مع درجة حرارة عظمى تبلغ 26 درجة مئوية، والصغرى 15 درجة مئوية، ويُتوقع أن يكون الطقس مناسبًا للمغادرين إلى السواحل الشمالية لقضاء عطلة قصيرة.

درجات الحرارة اليوم

توقعات درجات الحرارة على بعض المدن والعواصم المصرية اليوم:

القاهرة : العظمى 34° والصغرى 19°

: العظمى 34° والصغرى 19° الإسكندرية : العظمى 26° والصغرى 15°

: العظمى 26° والصغرى 15° شرم الشيخ : العظمى 33° والصغرى 22°

: العظمى 33° والصغرى 22° الغردقة : العظمى 33° والصغرى 21°

: العظمى 33° والصغرى 21° أسوان : العظمى 38° والصغرى 21°

: العظمى 38° والصغرى 21° الأقصر: العظمى 38° والصغرى 19°

توقعات الطقس للأيام المقبلة

تشير التوقعات إلى استمرار الأجواء الحارة خلال الأيام المقبلة، مع احتمالية حدوث ارتفاع طفيف في درجات الحرارة، خاصة في مناطق جنوب الصعيد حيث من المتوقع أن تلامس درجات الحرارة 40 درجة مئوية في بعض المناطق.

حالة الطقس اليوم

نصائح للتعامل مع الطقس الحار

في ظل الطقس الحار المتوقع، ينصح الخبراء باتباع بعض الإرشادات مثل تجنب التعرض المباشر لأشعة الشمس في ساعات الذروة، شرب كميات كافية من المياه للحفاظ على الترطيب، وارتداء ملابس قطنية فاتحة اللون، كما يُوصى باستخدام واقي الشمس عند الخروج من المنزل.

موعد انتهاء الموجة الحارة

تشير توقعات هيئة الأرصاد الجوية إلى أن الموجة الحارة الحالية ستستمر حتى يوم الثلاثاء 18 مارس 2025، ومن المتوقع أن تبدأ درجات الحرارة في الانخفاض التدريجي اعتبارًا من يوم الأربعاء 19 مارس 2025، هذا الانخفاض سيكون مصحوبًا بنشاط للرياح وفرص لسقوط أمطار متفاوتة الشدة على السواحل الشمالية والوجه البحري.

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