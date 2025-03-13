حالة الطقس اليوم الخميس في كافة الأنحاء وعودة درجات الحرارة المعتدلة

حالة الطقس اليوم الخميس 13 من مارس عام 2025 .. حيث نوهت الهيئة العامة للأرصاد الجوية فى بيان عاجل لها من حالة الطقس المتوقعة، حيث نشهد بداية الموجة الحارة على جميع الأنحاء، واستقبال كتلة هوائية حارة تؤثر على الجمهورية وذلك اعتباراً من غد وحتي منتصف الأسبوع القادم، وهذا ما يرصده لكم موقع الموجز فيما يلي.

حالة الطقس ودرجات الحرارة اليوم الخميس

الظواهر الجوية المتوقعة اليوم الخميس

ومن المتوقع أيضاً أن تقترب درجة الحرارة من 40 مئوية تحت أشعة الشمس على محافظات جنوب البلاد، فيما تتخطى القاهرة 30 درجة مئوية نهارا ، وأكدت الأرصاد الجوية على ضرورة عدم التعرض المباشر لأشعة الشمس خلال ساعات الذروة، وارتداء ملابس مناسبة، حيث يكون الطقس دافئًا نهارًا ولكنه يميل للبرودة خلال ساعات الليل والصباح الباكر.

حالة الطقس اليوم الخميس، حار نهاراً وبارد ليلاً على كل الأنحاء، وتستمر ظاهرة الشبورة المائية من الساعة 3 إلى 9 صباحاً في طقس الغد على الطرق الزراعية والسريعة والقريبة أيضاً من المسطحات المائية على القاهرة الكبرى والوجه البحري ومدن القناة والسواحل الشمالية الغربية والشرقية ووسط سيناء وشمال الصعيد.

وأكدت هيئة الأرصاد الجوية على ضرورة القيادة بحذر وذلك أثناء فترات الشبورة المائية من أجل تجنب الحوادث الناتجة عن انخفاض الرؤية.

حيث رصدت خرائط الطقس نشاط الرياح على مناطق من مدن القاهرة الكبرى وجنوب سيناء والوجه البحرى وجنوب البلاد على فترات مختلفة.

حالة البحرين الأحمر والمتوسط

أولا حالة البحر المتوسط متوسطة، وارتفاع الموج من 1.5 إلى 2 متر، واتجاه الرياح شمالية شرقية.

وبالنسبة لحالة البحر الأحمر فهي بسيطة إلى متوسطة، وارتفاع الموج من 1 إلى 1.5 متر، واتجاه الرياح شمالية غربية.

وأرجعت هيئة الأرصاد الجوية الإرتفاع التدريجي في درجات الحرارة بسبب تأثر البلاد بمرتفع جوي في طبقات الجو العليا، ومما يؤدي ذلك إلى ارتفاع عدد ساعات سطوع أشعة الشمس، وذلك مع هدوء نسبي في سرعة الرياح، ما يحسن الإحساس بارتفاع درجات الحرارة خلال النهار.

حالة الطقس في القاهرة اليوم

- القاهرة الكبرى: العظمي 31 الصغرى 19.

حالة الطقس في الإسكندرية اليوم

- الوجه البحري ومدن القناة: العظمي 28 الصغرى 17.

درجات الحرارة في محافظات مصر

- السواحل الشمالية الغربية: العظمى 28 الصغرى 17.

- السواحل الشمالية الشرقية ووسط سيناء: العظمى 28 الصغرى 17.

- جنوب سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر: العظمى 27 الصغرى 18.

- شمال ووسط الصعيد: العظمى 32 الصغرى 14.

- جنوب الصعيد: العظمى 33 الصغرى 17.

درجات الحرارة والظواهر الجوية المتوقعة اليوم

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