حالة الطقس اليوم الثلاثاء 11 رمضان 2025 في مصر ودرجات الحرارة

كشفت هيئة الأرصاد الجوية عن توقعاتها لـ حالة الطقس اليوم الثلاثاء الموافق 11 مارس 2025، حيث من المتوقع أن يشهد اليوم ارتفاع تدريجي في درجات الحرارة نتيجة التأثر بمرتفع جوى في طبقات الجو العليا.

وينشر “الموجز” كل ما يخص حالة الطقس اليوم الثلاثاء الموافق 11 مارس 2025 في القاهرة والإسكندرية وأهم الظواهر الجوية المتوقعة، وبيان بدرجات الحرارة، وذلك ضمن خدمة يومية يقدمها للقراء.

حالة الطقس اليوم الثلاثاء 11 رمضان 2025 في القاهرة

ومن جانبها، توقعت هيئة الأرصاد الجوية أن يشهد الطقس اليوم الثلاثاء 11 رمضان 2025 في القاهرة استمرار الارتفاع التدريجي في درجات الحرارة على أغلب الأنحاء.

حالة الطقس اليوم الثلاثاء 11 رمضان

كما توقعت هيئة الأرصاد استقرار فى الأحوال الجوية وارتفاع تدريجي فى درجات الحرارة على كافة الأنحاء خلال الفترة المقبلة.

وأشارت الأرصاد إلى تأثر البلاد بمرتفع جوى في طبقات الجو العليا يعمل على زيادة ساعات سطوع أشعة الشمس، ويصاحب ذلك هدوء نسبى للرياح.

حالة الطقس اليوم الثلاثاء 11 رمضان 2025 في الإسكندرية

وفيما يتعلق بـ حالة الطقس اليوم الثلاثاء 11 رمضان 2025 في الإسكندرية، فتوقعت الأرصاد أن يشهد الطقس حالة من الاستقرار في الأحوال الجوية ويصاحبها سطوع أشعة الشمس.

وتوقعت الأرصاد تكون شبورة مائية صباحًا علي بعض الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية.

كيف اعرف درجة حرارة الطقس؟

ويمكنك التعرف علي درجة حرارة الطقس بسهولة من خلال البيانات اليومية لهيئة الأرصاد الجوية علي موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك، حيث تُقدم كل ما يخص حالة الطقس سواء الظواهر الجوية أو درجات الحرارة.

درجات الحرارة اليوم الثلاثاء 11 رمضان 2025

وجاءت درجات الحرارة المتوقعة اليوم الثلاثاء 11 رمضان 2025 بمختلف المدن والمحافظات المصرية علي النحو التالي، القاهرة والوجه البحري العظمى 25 والصغري 16، والسواحل الشمالية العظمي 25 والصغري 15، وشمال الصعيد العظمي 27 والصغري 13، وجنوب الصعيد 29 والصغري 15.

حالة الطقس اليوم الثلاثاء 11 رمضان

متى يتحسن الطقس في مصر؟

وبخصوص موعد تحسن الطقس في مصر، فمن المتوقع أن تستمر الأجواء المعتدلة ودرجات الحرارة المرتفعة قليلا، مع نشاط الرياح علي أغلب الأنحاء، فضلًا عن سقوط الأمطار الخفيفة علي السواحل الشمالية والوجه البحري، وتكون الشبورة المائية صباحًا.

اقرأ أيضًا:

حالة الطقس اليوم الأحد في كافة الأنحاء وبداية ارتفاع درجات الحرارة

حالة الطقس في محافظات مصر.. وخريطة سقوط الأمطار في مصر غدا