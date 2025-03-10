تفاصيل حالة الطقس اليوم.. توقعت الهيئة العامة للأرصاد الجوية أن يسود اليوم الإثنين، الموافق 10 من شهر رمضان 2025، حالة من الطقس الدافئ نهارًا على معظم أنحاء البلاد، مع استمرار الارتفاع التدريجي في درجات الحرارة، وينشر لكم موقع "الموجز" خلال السطور التالية حالة الطقس اليوم 10 رمضان 2025 في القاهرة والمحافظات ودرجات الحرارة المتوقعة.



تفاصيل حالة الطقس اليوم 10 رمضان 2025

وأكدت الهيئة أن هذا الارتفاع يتراوح ما بين 2 إلى 4 درجات مقارنة بالأيام السابقة، ومن المتوقع أن يكون الطقس باردًا ليلاً وفي الساعات الأولى من الصباح.

حالة الطقس اليوم في القاهرة

في العاصمة القاهرة، يتوقع أن يسود الطقس الدافئ خلال ساعات النهار، حيث تبلغ درجة الحرارة العظمى 25 درجة مئوية، فيما تكون درجة الحرارة الصغرى 14 درجة مئوية، ومع حلول الليل، تنخفض درجات الحرارة بشكل ملحوظ ليصبح الجو باردًا، مما يستدعي ارتداء الملابس الثقيلة خاصة في الساعات الأولى من الصباح.

حالة الطقس

حالة الطقس اليوم في الإسكندرية

أما في مدينة الإسكندرية، فيتوقع أن يكون الطقس دافئًا نهارًا، مع درجة حرارة عظمى تصل إلى 24 درجة مئوية، بينما تسجل الحرارة الصغرى 13 درجة مئوية، وبالنسبة للسواحل الشمالية، يتوقع أن تكون هناك بعض السحب المنخفضة، مع احتمال لظهور الشبورة المائية في الصباح الباكر على الطرق القريبة من المسطحات المائية.

درجات الحرارة اليوم المتوقعة في القاهرة والمحافظات

تستمر درجات الحرارة في مختلف المدن والمحافظات بارتفاع طفيف، حيث من المتوقع أن تسجل بعض المدن درجات حرارة مرتفعة نسبياً، ففي المدن الجنوبية مثل أسوان، تتراوح درجات الحرارة بين 29 درجة مئوية كحد أقصى و15 درجة مئوية كحد أدنى، بينما في مدن الوجه البحري والقاهرة الكبرى، ستتراوح درجات الحرارة العظمى بين 24 و25 درجة، في حين أن درجات الحرارة الصغرى ستكون حوالي 14 درجة.

وفيما يلي بعض درجات الحرارة المتوقعة في مختلف المدن المصرية اليوم:

القاهرة: العظمى 25°C، الصغرى 14°C

الإسكندرية: العظمى 24°C، الصغرى 13°C

مطروح: العظمى 24°C، الصغرى 12°C

سوهاج: العظمى 27°C، الصغرى 12°C

قنا: العظمى 28°C، الصغرى 14°C

أسوان: العظمى 29°C، الصغرى 15°C

كما حذرت الهيئة من كثافة الشبورة المائية على بعض الطرق الزراعية والسريعة خاصة في الصباح الباكر، مما قد يؤثر على الرؤية الأفقية في بعض المناطق مثل السواحل الشمالية الشرقية ووسط سيناء.

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