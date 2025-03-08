حالة الطقس اليوم 8 رمضان 2025.. أجواء معتدلة نهارًا وانخفاض ملحوظ ليلًا

أصدرت هيئة الأرصاد الجوية حول حالة الطقس اليوم 8 رمضان 2025 سيكون معتدل نهار على القاهرة الكبرى والوجه البحري، ومائل للبرودة على السواحل الشمالية، بينما يكون دافئ في جنوب الصعيد، ومع دخول ساعات الليل، تنخفض درجات الحرارة بشكل واضح، مع احتمالية تشكل الصقيع في بعض المناطق الصحراوية، ودعت المواطنين إلى توخي الحذر أثناء القيادة في الصباح الباكر، وارتداء الملابس الشتوية الثقيلة ليلًا، نظرًا لاستمرار الأجواء الباردة.

تفاصيل حالة الطقس اليوم 8 رمضان 2025

وخلال التالي، يقدم الموجز، تفاصيل حالة الطقس اليوم 8 رمضان 2025 وخاصًا الطقس في الإسكندرية.

حالة الطقس اليوم في الإسكندرية

تشهد محافظة الإسكندرية، اليوم السبت 8 فبراير 2025، طقسًا مائلًا للبرودة خلال ساعات النهار، مع انخفاض ملحوظ في درجات الحرارة ليلًا. ووفقًا لتقارير هيئة الأرصاد الجوية، تسجل درجة الحرارة العظمى 17 درجة مئوية، بينما تصل الصغرى إلى 10 درجات مئوية، كما حذرت الأرصاد من تشكل شبورة مائية في ساعات الصباح الباكر، ما قد يؤدي إلى انخفاض مستوى الرؤية الأفقية، خاصة على الطرق الزراعية والسريعة.

حالة الطقس اليوم في الإسكندرية

بالتزامن مع اليوم الثامن من شهر رمضان 1446 هجريًا، يتوقع خبراء الأرصاد حالة الطقس اليوم في الإسكندرية، استمرار الأجواء الباردة ليلًا مع فرص لسقوط أمطار خفيفة على بعض المناطق الساحلية، خاصة في شمال البلاد، وتشهد السواحل الشمالية الطقس اليوم نشاطًا للرياح، مما قد يؤدي إلى اضطراب حركة الملاحة البحرية على البحر المتوسط، حيث يتراوح ارتفاع الموج بين 1.5 إلى 2 متر، بينما تكون الرياح السطحية شمالية شرقية.

درجات الحرارة اليوم

درجات الحرارة اليوم 8 رمضان 2025 القاهرة: العظمى 24° - الصغرى 13°

درجات الحرارة اليوم 8 رمضان 2025 الجيزة: العظمى 24° - الصغرى 13°

درجات الحرارة اليوم 8 رمضان 2025 القليوبية: العظمى 24° - الصغرى 12°

درجات الحرارة اليوم 8 رمضان 2025 الإسكندرية: العظمى 20° - الصغرى 12°

درجات الحرارة اليوم 8 رمضان 2025 الدقهلية: العظمى 25° - الصغرى 10°

درجات الحرارة اليوم 8 رمضان 2025 الغربية: العظمى 25° - الصغرى 10°

درجات الحرارة اليوم 8 رمضان 2025 المنوفية: العظمى 24° - الصغرى 13°

درجات الحرارة اليوم 8 رمضان 2025 كفر الشيخ: العظمى 24° - الصغرى 12°

درجات الحرارة اليوم 8 رمضان 2025 الشرقية: العظمى 24° - الصغرى 12°

درجات الحرارة اليوم 8 رمضان 2025 مطروح: العظمى 23° - الصغرى 10°

درجات الحرارة اليوم 8 رمضان 2025 بورسعيد: العظمى 21° - الصغرى 14°

درجات الحرارة اليوم 8 رمضان 2025 دمياط: العظمى 21° - الصغرى 14°

درجات الحرارة اليوم 8 رمضان 2025 الإسماعيلية: العظمى 24° - الصغرى 12°

درجات الحرارة اليوم 8 رمضان 2025 السويس: العظمى 24° - الصغرى 13°

درجات الحرارة اليوم 8 رمضان 2025 شمال سيناء: العظمى 22° - الصغرى 12°

درجات الحرارة اليوم 8 رمضان 2025 بني سويف: العظمى 24° - الصغرى 12°

حالة الطقس 8 يوم رمضان 2025

درجات الحرارة اليوم 8 رمضان 2025 الفيوم: العظمى 23° - الصغرى 10°

درجات الحرارة اليوم 8 رمضان 2025 المنيا: العظمى 25° - الصغرى 9°

درجات الحرارة اليوم 8 رمضان 2025 أسيوط: العظمى 25° - الصغرى 9°

درجات الحرارة اليوم 8 رمضان 2025 سوهاج: العظمى 22° - الصغرى 11°

درجات الحرارة اليوم 8 رمضان 2025 قنا: العظمى 26° - الصغرى 12°

درجات الحرارة اليوم 8 رمضان 2025 الأقصر: العظمى 26° - الصغرى 12°

درجات الحرارة اليوم 8 رمضان 2025 أسوان: العظمى 28° - الصغرى 14°

درجات الحرارة اليوم 8 رمضان 2025 الوادي الجديد: العظمى 26° - الصغرى 9°

درجات الحرارة اليوم 8 رمضان 2025 البحر الأحمر: العظمى 28° - الصغرى 21°

درجات الحرارة اليوم 8 رمضان 2025 جنوب سيناء: العظمى 24° - الصغرى 14°

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