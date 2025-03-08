درجات الحرارة والظواهر الجوية المتوقعة وحالة الطقس اليوم السبت

حالة الطقس اليوم.. يسود اليوم السبت طقس مستقر وذلك مقارنة بالأيام السابقة وما شهدته من برودة في الطقس والرياح والأمطار أيضاً، ومن المتوقع أن يكون الطقس مائل للدفء على مدن القاهرة الكبرى والوجه البحري ودافئة على جنوب سيناء وجنوب البلاد، متوسطة على السواحل الشمالية، وذلك مع توقعات بسقوط أمطار على بعض المناطق، وهذا ما يرصده لكم موقع الموجز فيما يلي.

درجات الحرارة والظواهر الجوية المتوقعة اليوم

الظواهر الجوية المتوقعة اليوم السبت وفي الأسبوع الثاني من شهر رمضان المبارك

وأعلنت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، في بيان لها، أهم أماكن سقوط الأمطار اليوم السبت الموافق 8 مارس.

ونوهت خرائط الطقس من تكون الشبورة المائية الكثيفة صباحًا والتي يمكن أن تصل إلى حد الضباب على بعض الطرق الزراعية والسريعة والقريبة أيضاً من المسطحات المائية.

وأكدت الأرصاد الجوية على ضرورة توخي الحيطة والحذر في وقت السفر صباحًا على الطرق، وتشغيل قائدي السيارات الكشافات الأمامية للسيارة وأيضاً التوقف فورًا حين انعدام الرؤية وركن السيارة بعيدًا عن الطريق الرئيسي.

ونوهت الهيئة العامة للأرصاد الجوية المواطنين وذلك بارتداء الملابس الشتوية، وخاصة خلال ساعات الليل والصباح الباكر، مؤكدة على أهمية متابعة النشرات الجوية بشكل دوري وذلك للإطلاع على أي تحديثات حول الحالة الجوية خلال الأيام القادمة.

حالة الطقس في القاهرة اليوم

تسجل درجة الحرارة العظمى في القاهرة اليوم السبت نحو 23 درجة والصغرى 12 درجة مئوية.

حالة الطقس في الإسكندرية اليوم

وتبلغ درجة الحرارة العظمى في الإسكندرية اليوم السبت نحو 20 درجة والصغرى 12 درجة مئوية.

درجات الحرارة في محافظات مصر

وتصل درجة الحرارة العظمى في مطروح اليوم السبت إلى 20 درجة والصغرى 11 درجة مئوية.

وتسجل درجة الحرارة العظمى في سوهاج اليوم السبت نحو 25 درجة، والصغرى 09 درجات مئوية.

وتبلغ درجة الحرارة العظمى في قنا اليوم السبت نحو 26 درجة والصغرى 13 درجة مئوية.

وتصل درجة الحرارة العظمى في أسوان اليوم السبت إلى 26 درجة والصغرى 14 درجة مئوية.

حالة الطقس اليوم السبت في محافظات مصر

اقرأ أيضاً:

حالة الطقس اليوم السادس من رمضان 2025 في القاهرة والمحافظات| خلي بالك

تقلبات جوية ملحوظة في حالة الطقس اليوم الأربعاء.. درجات الحرارة