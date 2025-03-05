تقلبات جوية ملحوظة في حالة الطقس اليوم الأربعاء.. درجات الحرارة

حالة الطقس اليوم الأربعاء الموافق 5 مارس 2025.. حيث نوهت الهيئة العامة للأرصاد الجوية من حالة الطقس المتوقعة اليوم، والذى يتزامن مع الأسبوع الأخير من شهر أمشير، حيث يشهد شمال البلاد وسيناء حالة كبيرة من عدم الإستقرار، وتتاح فرص سقوط أمطار رعدية على السواحل الشمالية الغربية وشمال الوجه البحرى، وهذا ما يقدمه لكم موقع الموجز في هذا التقرير.

حالة الطقس اليوم الأربعاء في كافة الأنحاء

وتتواجد فرص سقوط الأمطار على محافظات جنوب الوجه البحرى، حيث يمكن أن تمتد طفيفة إلى القاهرة الكبرى والسواحل الشمالية الشرقية وشمال سيناء والصعيد على فترات مختلفة.

تقلبات جوية ملحوظة في الظواهر الجوية المتوقعة اليوم الأربعاء

نوهت خرائط الطقس من نشاط الرياح المصاحب للسحب الرعدية، ويمكن أن يكون مثيراً للرمال والاتربه على فترات مختلفة.

ومن المتوقع أيضاً انخفاض بسيط فى درجات الحرارة على كافة الأنحاء، والطقس مائل للدفء على معظم الأنحاء، وبارد ليلاً وفى الساعات الأولى من الصباح على كافة المحافظات.

ونوهت الأرصاد الجوية المواطنين أيضاً بارتداء الملابس الشتوية الثقيلة، وخاصة خلال ساعات الليل، وتجنب الاقتراب من الأشجار والمباني المتهالكة وأعمدة الإنارة واللوحات الإعلانية المعدنية خلال فترات نشاط الرياح، وأيضاً متابعة النشرات الجوية بشكل دوري للإطلاع على أي تحديثات حول الحالة الجوية خلال الأيام القادمة.

حالة الطقس في القاهرة اليوم

حالة الطقس اليوم في مدن القاهرة والوجه البحري: 20 و12

حالة الطقس في الإسكندرية اليوم

حالة الطقس اليوم في السواحل الشمالية: 21 و12

درجات الحرارة في محافظات مصر

وحالة الطقس اليوم في شمال الصعيد: 22 و09

وحالة الطقس اليوم في جنوب الصعيد: 26 و11

درجات الحرارة والظواهر الجوية المتوقعة اليوم

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