متى تنتهي موجة الصقيع و مدي تأثيراتها على الطقس في مصر؟

تشهد مصر في الفترة الحالية موجة من الطقس البارد، حيث انخفضت درجات الحرارة بشكل ملحوظ، خاصة في ساعات الليل، وبدأت هذه الموجة في أواخر فبراير 2025، مما أدى إلى أمطار غزيرة على بعض المناطق.

ويعرض لكم الموجز التفاصيل .

استمرار الموجة الباردة حتى منتصف مارس

توقع الخبراء أن تستمر موجة الصقيع حتى يوم الثلاثاء 11 مارس 2025، حيث ستصل ذروتها في الفترة من 8 إلى 10 مارس، ومن المتوقع أن تشمل الرياح الباردة معظم المناطق الشمالية والداخلية.

تحسن الأحوال الجوية مع بداية فصل الربيع

من المتوقع أن تنتهي هذه الموجة الباردة في منتصف مارس، ليبدأ الطقس في التحسن تدريجيًا مع دخول فصل الربيع رسميًا في 19 مارس 2025، حيث سترتفع درجات الحرارة ويقل حدوث الأمطار.

نصائح للمواطنين أثناء الموجة الباردة

يجب على المواطنين اتخاذ الاحتياطات اللازمة، خاصة في ساعات الصباح والمساء، من خلال ارتداء الملابس الثقيلة وتجنب التعرض للرياح الباردة، ومتابعة النشرات الجوية بانتظام.

تأثير الموجة الباردة على الحياة اليومية في رمضان

تسببت الموجة الباردة في تحديات إضافية للمواطنين خلال شهر رمضان، حيث يعاني البعض من صعوبة في التكيف مع انخفاض درجات الحرارة في ساعات الفجر والمغرب، وهو ما يزيد من صعوبة الصيام خاصة في الأماكن التي تشهد انخفاضًا شديدًا في درجات الحرارة، كما أثرت الأمطار الغزيرة على حركة المرور في بعض المدن، مما جعل التنقل صعبًا في الساعات الأولى من الصباح والمساء، وهذا بالإضافة إلى التأثيرات على النشاطات اليومية، حيث يميل الناس إلى تقليل الأنشطة الخارجية بسبب الرياح الباردة والأمطار، وهو ما يتطلب اتخاذ احتياطات أكبر من أجل تجنب التعرض للطقس القاسي.

ورغم هذه التحديات، فإن الموجة الباردة توفر أيضًا فرصة للتواصل الاجتماعي داخل المنازل، حيث يجتمع الأفراد حول وجبات الإفطار والسحور في أجواء دافئة، كما أن انخفاض درجات الحرارة يساهم في خلق جو من الراحة خلال ساعات الليل، مما يسهل النوم ويجعل الساعات الطويلة من السحور أكثر راحة.

وعلى الرغم من الموجة الباردة التي يشهدها رمضان هذا العام، إلا أن الطقس سيبدأ في التحسن تدريجيًا مع مرور الأيام، مما يساهم في استعادة الأجواء المعتدلة مع اقتراب نهاية فصل الشتاء.

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