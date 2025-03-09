حالة الطقس اليوم الأحد 9 رمضان 2025 في مصر ودرجات الحرارة

كشفت هيئة الأرصاد الجوية عن توقعاتها لـ حالة الطقس اليوم الأحد الموافق 9 مارس 2025، حيث من المتوقع أن يشهد اليوم ارتفاع تدريجي في درجات الحرارة على أغلب الأنحاء بقيم تتراوح من (2-4) درجات .

وينشر “الموجز” كل ما يخص حالة الطقس اليوم الأحد الموافق 9 مارس 2025 ف يالقاهرة والإسكندرية وأهم الظواهر الجوية المتوقعة، وبيان بدرجات الحرارة، وذلك ضمن خدمة يومية يقدمها للقراء.

حالة الطقس اليوم الأحد 9 رمضان 2025 في القاهرة

ومن جانبها، توقعت هيئة الأرصاد الجوية أن يشهد الطقس اليوم الأحد 9 رمضان 2025 في القاهرة ارتفاع تدريجي في درجات الحرارة على أغلب الأنحاء بقيم تتراوح من (2-4) درجات.

حالة الطقس اليوم الأحد

كما توقعت الأرصاد تكون شبورة مائية قد تكون كثيفة على بعض الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية.

وأشارت الأرصاد إلى أن هناك فرص سقوط أمطار خفيفة قد تكون متوسطة على مناطق من السواحل الشمالية الغربية وشمال الوجه البحري على فترات متقطعة.

حالة الطقس اليوم الأحد 9 رمضان 2025 في الإسكندرية

وفيما يتعلق بـ حالة الطقس اليوم الأحد 9 رمضان 2025 في الإسكندرية، فتوقعت الأرصاد أن يشهد الطقس حالة من الاستقرار في الأحوال الجوية ويصاحبها تكون شبورة مائية قد تكون كثيفة أحيانًا.

وأكدت الأرصاد أن الأجواء معتدلة نهاراً على أغلب الأنحاء باردة ليلًا وفى الصباح الباكر.

وأشارت هيئة الأرصاد إلى أن هناك فرص سقوط أمطار خفيفة قد تكون متوسطة على فترات متقطعة.

كيف اعرف درجة حرارة الطقس؟

ويمكنك التعرف علي درجة حرارة الطقس بسهولة من خلال البيانات اليومية لهيئة الأرصاد الجوية علي موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك، حيث تُقدم كل ما يخص حالة الطقس سواء الظواهر الجوية أو درجات الحرارة.

درجات الحرارة اليوم الأحد 9 رمضان 2025

وجاءت درجات الحرارة المتوقعة غدا الخميس 6 مارس 2025 بمختلف المدن والمحافظات المصرية علي النحو التالي، القاهرة والوجه البحري العظمى 23 والصغري 14، والسواحل الشمالية العظمي 22 والصغري 13، وشمال الصعيد العظمي 24 والصغري 11، وجنوب الصعيد 28 والصغري 14.

حالة الطقس اليوم الأحد

متى يتحسن الطقس في مصر؟

وبخصوص موعد تحسن الطقس في مصر، فمن المتوقع أن تستمر الأجواء المعتدلة ودرجات الحرارة المرتفعة قليلا، مع نشاط الرياح علي أغلب الأنحاء، فضلًا عن سقوط الأمطار الخفيفة علي السواحل الشمالية والوجه البحري، وتكون الشبورة المائية صباحًا.

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