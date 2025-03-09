حالة الطقس اليوم الأحد في كافة الأنحاء وبداية ارتفاع درجات الحرارة

كشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية عن توقعات حالة الطقس اليوم الأحد الموافق 9 مارس بالعام الحالي 2025 والتي تشهد أجواء مائلة للدفء نهاراً على مدن القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية وشمال الصعيد، ودافئة على جنوب سيناء، وأيضاً مائلة للحرارة على جنوب الصعيد، وليلاً وفى الصباح الباكر طقس بارد على معظم الأنحاء.

وهذا ما يرصده لكم موقع الموجز في هذا التقرير.

الظواهر الجوية المتوقعة اليوم

حالة الطقس تشهد بداية ارتفاع درجات الحرارة من اليوم الأحد

وأشارت الأرصاد الجوية، عبر صفحتها بموقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك»، إلى أن حالة الطقس اليوم تشهد بداية ارتفاع خفيف وتدريجي في درجات الحرارة على معظم الأنحاء بقيم تتراوح من (2- 4) درجات.

وتوجد أيضاً شبورة مائية صباحاً يمكن أن تكون كثيفة أحياناً على بعض الطرق الزراعية والسريعة والقربية من المسطحات المائية، وهناك فرص أمطار طفيفة يمكن أن تكون معتدلة على مناطق من السواحل الشمالية الغربية وشمال الوجه البحري على فترات مختلفة.

أما بالنسبة لحالة البحر المتوسط تكون بسيطة وارتفاع الموج من 0.75 متر إلى 1.25 متر واتجاة الرياح شمالية غربية إلى شمالية شرقية، أما بالنسبة لحالة البحر الأحمر طفيف إلى متوسط وارتفاع الموج من المتر إلى متر ونصف واتجاه الرياح شمالية غربية.

حالة الطقس في القاهرة اليوم

تسجل درجة الحرارة العظمى في القاهرة اليوم الأحد نحو 23 درجة والصغرى 14 درجة مئوية.

حالة الطقس في الإسكندرية اليوم

وتبلغ درجة الحرارة العظمى في الإسكندرية اليوم الأحد نحو 22 درجة والصغرى 13 درجة مئوية.

درجات الحرارة في محافظات مصر

وتصل درجة الحرارة العظمى في مطروح اليوم الأحد إلى 22 درجة والصغرى 14 درجة مئوية.

وتسجل درجة الحرارة العظمى في سوهاج اليوم الأحد نحو 26 درجة، والصغرى 12 درجة مئوية.

وتبلغ درجة الحرارة العظمى في قنا اليوم الأحد نحو 28 درجة والصغرى 14 درجة مئوية.

وتصل درجة الحرارة العظمى في أسوان اليوم الأحد إلى 28 درجة والصغرى 15 درجة مئوية.

حالة الطقس اليوم الأحد في محافظات مصر

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